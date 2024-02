N65 weer open na botsing twee vrachtwagens, bijrijder bekneld

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties Volgende 1/3 N65 helemaal dicht door botsing twee vrachtwagens, bijrijder bekneld

Twee vrachtauto's zijn woensdag op elkaar gebotst op de N65 bij Biezenmortel. Eén slachtoffer, de bijrijder van een van de vrachtwagens, zat enige tijd bekneld in het voertuig. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen Haaren en Oisterwijk in de richting van Tilburg was lange tijd helemaal dicht. Rond vijf uur ging de weg weer open, nadat bergers de gekantelde truck weer recht hadden gezet.

Redactie Geschreven door

Een vrachtwagen met oplegger stond begin van de middag geparkeerd langs de N65. De andere truck botste op deze vrachtauto. In de truck zat behalve de bestuurder een bijrijder die bekneld raakte. Na enige tijd werd hij bevrijd en hij is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan beide vrachtwagens is groot. Onderzoek en berging duren de hele middag

Door het ongeval was de N65 in de richting van Tilburg dicht. De ANWB adviseerde het verkeer richting Tilburg om te rijden via Eindhoven over de A2 en A58. Het verkeer dat in de andere richting rijdt, liep ook vertraging op door een kijkersfile.