Willy en René: 'Het was een penalty voor PSV, punt! Niet zeuren erover'

De strijd tussen PSV en het Duitse Borussia Dortmund om een plek in de kwartfinale van de Champions League is na het 1-1 gelijke spel van gisteravond nog helemaal open. Het meest besproken moment was ongetwijfeld de strafschop voor PSV waaruit Luuk de Jong de gelijkmaker scoorde. In het Duitse kamp overheerste ongeloof en woede maar PSV-icoon Willy van de Kerkhof is glashelder in zijn oordeel: "Het was gewoon een penalty. Punt. Niet zeuren erover."

Daags na de wedstrijd is ook tweelingbroer René de mening toegedaan dat PSV een strafschop verdiende. "Ik zou hem ook hebben gegeven", zegt de vroegere rechtsbuiten in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Tillman werd vol op zijn voet geraakt en daar staat maar één straf op." Toch had volgens René de scheidrechter ook anders kunnen besluiten. "Hij speelt wel eerst de bal dus kun je erover discussiëren. Nou ja, dan hebben we de VAR ook eens een keertje mee."

De gebroeders kunnen prima leven met het gelijke spel. "Alleen de vleugelaanvallers Bakayoko en Lozano waren niet goed", vindt Willy. "Luuk de Jong kreeg ook veel te weinig goeie ballen." Hoewel een overwinning fijn was geweest, denken beide broers dat PSV het over drie weken wel gaat redden in Dortmund. "Het wordt heel spannend maar ik denk dat we het in de officiële speeltijd al gaan beslissen", voorspelt René. "Ik voorzie een zelfde soort scenario als in Sevilla, daar won PSV met 3-2."

In Dortmund krijgt PSV wel te maken met een afgeladen stadion met ruim 80.000 toeschouwers. Een deel van de tribunes bestaat uit de befaamde 'Gelbe Wand' volgestouwd met 25.000 bloedfanatieke Dortmund-fans. "Dat is toch heerlijk?", glundert Willy. "Ik vond het geweldig om in zo'n vol stadion te spelen, dan ging ik echt over lijken." Daarbij roepen de gebroeders de WK-finale tegen Argentinië in herinnering. "Dat was ook geweldig om mee te maken", zegt René. "Dan kun je toch gewoon niet slecht spelen?"