Code geel voor windstoten, kan zelfs uitgroeien tot een zware storm

Donderdagavond staat ons onstuimig weer te wachten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware windstoten die op komst zijn. Maar, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza, de kans bestaat zelfs dat de wind uitgroeit tot een flinke storm met windstoten van ruim 100 kilometer per uur.

"Eigenlijk is alles mogelijk", zegt de meteoroloog. "Of het is 'gewoon' een onstuimige avond met een vrij krachtige zuidwestenwind, waarbij windsnelheden van 75 tot 90 kilometer per uur worden gehaald, en hier en daar een uitschieter."