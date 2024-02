Code oranje voor zeer zware windstoten, storm Louis op komst

Storm Louis trekt donderdagavond over ons land. Het KNMI heeft daarom voor alle provincies code oranje afgegeven. Er wordt gewaarschuwd voor (onweers)buien en zware windstoten van zo'n 100 kilometer per uur. Vanaf zeven uur 's avonds trekt de wind aan en rond acht uur geldt code oranje voor Brabant, laat Berend van Straatum van Weerplaza weten.

Het stormachtige weer komt vanuit het noorden bij IJsland. "Door een groot lagedrukgebied ontstaat een randstoring die onze kant opdrijft", legt de weerman uit. "De komende uren wordt de storm ons land in geblazen en trekt de wind aan."

Vanaf zes uur komen er in Brabant al zware windstoten voor van tachtig kilometer per uur. Vanaf dat moment ontstaan er ook buien met onweer. Van acht tot elf uur vanavond geldt code oranje in Brabant. "Dat gaat gepaard met windstoten van honderd kilometer per uur, zegt Van Straatum. "Dat is lokaal, dus het kan in het ene dorp heftiger zijn dan in het andere."

Voor de kust, het IJsselmeer en de Wadden zijn windstoten van zo'n 120 kilometer per uur voorspeld.