Brabant probeert uit alle macht stikstof uit België tegen te houden

De provincie Brabant tekent beroep aan bij de Vlaamse overheid tegen de verleende vergunning aan het bedrijf Ineos. Dat gaat in de Antwerpse haven een nieuwe ethaankraker bouwen, een soort plasticfabriek. Volgens de provincie zal die nieuwe fabriek zorgen voor een enorme stikstofneerslag op het al overbelaste Natura2000-gebied de Brabantse Wal.

Het Britse bedrijf Ineos kreeg in 2023 al een eerste vergunning voor de bouw van de nieuwe fabriek. De provincies Brabant en Limburg tekenden daar met succes bezwaar tegen aan. De bouw van de fabriek werd stilgelegd toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning in juli vernietigde.

Om de ethaankraker in Antwerpen te mogen bouwen, moet het bedrijf aantonen dat stikstofuitstoot van de fabriek geen risico vormt voor nabijgelegen natuurgebieden. Dat had het bij de aanvankelijke aanvraag van een vergunning niet genoeg gedaan, oordeelde de rechter.

Nieuwe vergunning, klimaatneutraal

Een nieuwe vergunning werd in oktober vorig jaar aangevraagd en afgelopen januari goedgekeurd. De vergunning is verleend op voorwaarde dat de fabriek binnen 10 jaar klimaatneutraal moet zijn.

VRT Nieuws meldde eerder al dat zowel Ineos als de Vlaamse politiek een nieuwe vergunning erg belangrijk vonden. Premier Alexander De Croo , Vlaams minister-president Jan Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever onderbraken er in juli hun vakantie voor. Ze verzekerden Jim Ratcliffe, de topman van Ineos, tijdens een ontmoeting persoonlijk dat ze er alles aan wilden doen om de bouw van de nieuwe ethaankraker mogelijk te maken. Het is volgens de politiek een belangrijke investering voor de Belgische economie.

Stikstof over de grens

De provincie Brabant laat het er niet bij zitten en tekent nu beroep aan tegen die nieuwe vergunningverlening. Volgens de provincie levert ook de nieuwe vergunning teveel stikstofdepositie op voor de Brabantse Wal. Volgens een woordvoerder kan het niet zo zijn dat er in Brabant nauwelijks nog iets mogelijk is vanwege de strenge stikstofregels, maar er vervolgens wel grote hoeveelheden stikstof van over de grens kunnen komen.

Sinds maart van afgelopen jaar worden er in Brabant geen natuurvergunningen meer uitgegeven voor projecten die leiden tot extra stikstofneerslag op kwetsbare natuur. Dat is een gevolg van de Natuurdoelanalyses. Dat zijn onderzoeken die de staat van Natura2000-gebieden in kaart moeten brengen. Uit die onderzoeken bleek dat alle natuurgebieden in Brabant in zeer slechte staat verkeren.

Brabant op slot

Het niet uitgeven van natuurvergunningen heeft grote gevolgen voor Brabant. Zo kunnen boeren niet uitbreiden, liggen bouwprojecten stil en kunnen er nauwelijks aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur. Daarom wil Brabant alles op alles zetten om ook de stikstof die vanuit de grensstreek komt tot een minimum te beperken.

Naast beroep tegen de vergunning voor Ineos in de haven van Antwerpen, heeft Brabant ook beroep aangetekend tegen de vergunning voor een vlakglasfabriek in Lommel net over de grens bij Luijksgestel. Dit om extra stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux te voorkomen.