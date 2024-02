Vrouw ernstig gewond en hondje overleden bij ongeluk, dader gevlucht

Bij een ongeluk op de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard is een overstekende vrouw samen met haar hondje aangereden. De klap was zo hard dat een schoen van de vrouw over de schutting landde bij omwonenden. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en het hondje heeft het niet overleefd.

De dader, die vanuit de richting van Waalre kwam, reed na het ongeluk door. De politie meldt dat het vermoedelijk gaat om een witte BMW. Op de plek van het ongeluk vonden agenten onderdelen van zo'n type auto. Verder zijn zij op zoek naar camerabeelden. Ook is een Burgernetmelding uitgestuurd. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Seringenstraat. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid.