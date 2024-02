Man aangehouden (58) na vondst van dode vrouw in Boxtel

De politie heeft woensdag een 58-jarige man aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een woning in Boxtel. De vrouw werd dinsdagnacht rond twee uur na een melding gevonden in een appartement. Ze woonde daar niet.

De politie deed onderzoek en hield daarna woensdagochtend de man, die eigenaar is van de woning, aan. Wat de relatie was, tussen de man en de vrouw, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Het lichaam van de vrouw is naar het mortuarium gebracht, de woning is vervolgens verzegeld.