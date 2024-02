Chris is nog maar 18 en nu al taxichauffeur: 'Keileuke bijbaan'

Chris Nuiver (18) is misschien wel een van de jongste taxichauffeurs ooit. Hij doet een technische autostudie en loopt stage bij taxibedrijf Van Gerwen in Zeeland. Hij sprak daar met de chauffeurs en werd daar zo enthousiast van dat hij besloot de opleiding erbij te gaan volgen. "Dit komt niet vaak voor."

Sinds woensdag mag Chris zichzelf officieel taxichauffeur noemen en dat is best bijzonder. "Het gebeurt niet vaak. Ik ben wel echt een van de jongste chauffeurs."

Je moet 18 zijn voor je praktijkexamen mag doen als taxichauffeur. Taxibedrijven nemen meestal pas mensen aan wanneer zij een aantal jaar ervaring hebben of 21 jaar zijn. "Waar ik werk, vonden ze het geen punt. Het kon verzekeringstechnisch ook allemaal geregeld worden."

De jonge student rolde in het taxivak door zijn stage bij de werkplaats van taxibedrijf Van Gerwen in Zeeland. Daar leerde hij over de technische aspecten van de auto, maar sprak ook de chauffeurs. "Mijn vader is taxichauffeur en raadde mij aan om eens mee te kijken."