Hersenletsel na avondje uit: Roemeense 'bezetenen' gaan de cel in

Vier Roemenen hebben een gevangenisstraf van anderhalf jaar gekregen, omdat ze een man in zijn woonplaats Eindhoven zwaar toegetakeld hebben. Volgens de rechter in Den Bosch hebben ze vorig jaar februari hun slachtoffer geschopt en geslagen. Ook toen de nu 38-jarige Eindhovenaar op de grond was gevallen. De man heeft een tijdje in coma gelegen.

De mishandeling gebeurde in de nacht van 25 op 26 februari 2023. De Roemenen waren naar het Stratumseind, het uitgaansgebied in Eindhoven, gekomen om de verjaardagen van twee van hen te vieren. Ze waren allemaal onder invloed van alcohol en/of drugs.

'Hij ging als een plank neer'

In een café ontstond er al enige irritatie tussen een groep stappers en de Roemenen. Hierbij liet ook de 38-jarige Eindhovenaar zich meermalen gelden, zo stelde de rechtbank vast. Die geprikkelde sfeer leidde later die nacht tot een ernstige mishandeling op de Grote Berg, waarbij het slachtoffer werd geschopt en geslagen, ook toen hij al op de grond lag. Getuigen zouden zelfs gezien hebben dat het slachtoffer zo hard werd geraakt dat hij als een plank neerging.

De man liep door de mishandeling onder meer een gescheurde rug- en nekwervel, een gebroken neus, een klaplong en een hersenbeschadiging op. De dakdekker werd in coma opgenomen in het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg. Hij kon het ziekenhuis na een kleine maand verlaten, maar is nog steeds aan het herstellen. De verwachting is dat hij nooit meer helemaal zal herstellen van het hersenletsel dat hij opliep.

Geen bewijs

Volgens de advocaten van de Roemenen is er geen bewijs dat het viertal schuldig is aan poging tot doodslag. Ze wijzen er op dat op camerabeelden niet te zien is dat hun cliënten degenen zijn die het slachtoffer zo toetakelden. Tijdens de zitting, twee weken geleden, werden wel andere opnamen getoond. De rechter waarschuwde de aanwezigen voor de heftigheid. Op een bepaald moment kon de moeder van het slachtoffer het niet langer meer aanzien. Ze verliet voor even de rechtszaal.

De officier van justitie noemde de Roemenen 'bezetenen'. Ze eiste vier jaar gevangenisstraf wegens een gezamenlijke poging tot doodslag. Ook zij erkende dat het slachtoffer de 'confrontatie heeft gezocht', maar ook dat het nooit zo uit de hand had mogen lopen. De mishandeling had immers fataal kunnen eindigen.

De rechter besloot uiteindelijk tot 1,5 jaar celstraf. Het viertal is ook opgedragen om het slachtoffer een schadevergoeding te betalen van in totaal ruim 20.000 euro. De jongste dader moet nog eens ruim 2.500 euro betalen aan iemand anders die bij de vechtpartij gewond was geraakt.

De mannen zijn 21 tot 36 en wonen in Eindhoven en Geldrop. Ze zijn naar Nederland gekomen om hier geld te verdienen voor hun gezinnen in Roemenië. Eén van hen heeft zeven kinderen en een vrouw te onderhouden.

