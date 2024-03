Ontspanningsoefeningen op school dankzij deze topsporter als leraar

Alsof je door een katapult wordt afgeschoten. Atleet Jip Haest (21) krijgt een kick als hij met polsstokhoogspringen zo'n vijf meter de lucht ingaat. Maar deze topsporter is in het dagelijks leven ook gewoon mentor van een brugklas. En daar gebruikt hij de lessen uit de topsport voor. “Voor belangrijke momenten zoals een toetsweek leren de leerlingen hoe ze zich beter kunnen focussen, zoals minder vaak op social media kijken. Dit heeft geleid tot betere schoolresultaten.”

De topsport vergeleken met leerlingen die net op de middelbare school zitten. Het lijken twee verschillende werelden, maar volgens de brugklasmentor en docent Lichamelijke Opvoeding op de Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom zijn er raakvlakken. “Je hebt piekmomenten: in de sport bij een kampioenschap en op school als er toetsen zijn." En dus bereidt hij leerlingen nu op een toets voor alsof het een kampioenschap is. "Ik bereid me in mijn sport bijvoorbeeld voor door naast het trainen aan ademhalingsoefeningen te doen en mijn telefoon vaker weg te leggen." Dat kunnen zijn leerlingen ook. “Op school heb ik ontspanningsoefeningen toegevoegd aan mijn gymlessen. Voor veel kinderen was dat in het begin een ver-van-mijn-bedshow. Uiteindelijk heeft het hun ogen geopend."

"Bezig zijn met het hier en nu helpt voor een betere focus."

En ze leren ervan. Zo zeggen zijn leerlingen nu in een periode voor een toetsweek minder op hun telefoon te kijken. "Het bezig zijn met het hier en nu en meer met anderen te praten, zorgt voor een betere focus. Uiteindelijk zien we in de resultaten dat dit echt helpt.” Jip is dan ook een groot voorstander van het mobieltjesverbod op school. Jip hoopt ook dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor mentale gezondheid. “In de topsport zie ik dat er steeds meer wordt gewerkt met mental coaches. Je kunt dit breder trekken dan alleen de sport. Er ligt ook een rol voor scholen. Mentale begeleiding kan leerlingen helpen in hun ontwikkeling. In de maatschappij waar we leven mogen we dit niet over het hoofd zien.” Zelf is de Bergenaar veel bezig op het mentale vlak. "Ik ben ervan overtuigd dat als je je fijner voelt in je hoofd, je fysiek beter kunt presteren.”

"Nee zeggen tegen leuke dingen valt niet altijd mee."

Als polsstokhoogspringer behoort hij tot de top van Nederland. Daarnaast geef hij trainingen aan talenten. In zijn tienerjaren was het leven als topsporter soms best pittig. “Om heel goed te worden, moest ik vaak nee zeggen tegen leuke dingen. Dat valt niet altijd mee als je vrienden op stap gaan. Maar op een gegeven moment ben je bij de grens wat je met je talent kunt bereiken. Daarna komt het neer op wilskracht en veel doen en laten.” Er was zelfs een periode dat hij de topsport achter zich liet. “Daar ben ik snel op teruggekomen, ik miste het springen. Voor mijn gevoel heb ik altijd de juiste keuzes gemaakt. Ik kan mezelf niet verwijten dat ik er niet alles aan gedaan heb. En altijd heb ik het met veel plezier gedaan.”

"Je hebt geen enkele garantie dat het lukt."

Jip wil een voorbeeld zijn voor jonge sporters. Een korte documentaire over zijn carrière wordt regelmatig getoond in topsportklassen. “Een vriend benaderde me voor een schoolopdracht en ik zag het delen van mijn ervaringen als een meerwaarde. Ik hoop dat sporttalenten er motivatie uithalen. Je moet namelijk keuzes maken om heel goed in je sport te worden. En dan nog heb je geen enkele garantie dat het lukt.”