Steven Brunswijk is de zoveelste die zijn zaak verkoopt: 'Puur toeval hoor'

Wat is er mis met de Markt in Boxtel? Dat kun je jezelf afvragen als je ziet hoeveel horecazaken er te koop staan. Want niet alleen de bekende Brabander Steven Brunswijk doet zijn club van de hand. Van de dertien horecazaken op het plein staan er inmiddels al zes te koop. En dat terwijl het dorp volgens veel bewoners juist bruist. “Ieder weekend is het hier stampvol”, zegt iemand op straat. Waarom willen al die ondernemers dan toch weg uit het dorp?

Eerder deze week maakte Steven Brunswijk bekend dat hij stopt met zijn feestcafé Brabo’s. Het is de zoveelste zaak die te koop staat op de Markt, na restaurant Verde, eetcafé Le Temps Perdu, lunchroom Bij D’Ingens, Thais restaurant Kin Khao en café Marktzicht. Sommige zaken staan al langer dan een jaar te koop, maar opvallend is het wel.

"Ik begrijp niet waarom je hier weg zou willen, het is hier heel leuk."

Volgens centrumcoördinator Jordy van den Boer is Boxtel geen slechte uitgaansplek. “Het bruist hier. Daarom is het zo'n groot contrast dat er zes locaties tegelijkertijd te koop staan.” In de zomer verandert het plein in een groot terras en ook de rest van het jaar wordt er volgens Van den Boer veel georganiseerd. “Dus ik denk niet dat het aan de Markt ligt.” Ook de bewoners twijfelen daar niet aan. “Op vrijdag- en zaterdagavond is het hier stampvol”, zegt een vrouw. Ook haar tienerzoon fronst zijn wenkbrauwen. “Ik begrijp niet waarom je hier weg zou willen, het is hier heel leuk", zegt hij. Een jongedame vertelt dat ze vroeger veel in Boxtel uitging. "Veel horecazaken zitten hier al heel lang en hebben een goede naam, dus dit verbaast me.”

“Ik ga wel verder in Den Bosch of Eindhoven.”

Volgens Van den Boer heeft iedere ondernemer een andere reden om te vertrekken. Zo gaat een van de uitbaters met pensioen en gaat een ander op zoek naar een totaal nieuwe uitdaging. Voor Aziz Saadi van restaurant Verde zijn de financiën wel de reden dat hij zijn zaak verkoopt. “Toen ik tien jaar geleden begon had ik goede jaren, maar de laatste tijd is het voor mij wat minder", vertelt de 58-jarige Aziz. "Ik denk dat de meeste bewoners nu naar de stad gaan”, zegt hij. En dat is wat Aziz nu ook gaat doen. “Ik ga wel verder in de horeca, maar dan in Den Bosch of Eindhoven.”

"De Markt is een supergrote trekpleister in Boxtel."

Steven Brunswijk geeft toe dat de horeca een lastig vak is, maar volgens hem is er niks mis met de locatie. "De mensen zijn supervriendelijk en ieder weekend drinkt een fanatieke groep hier alle Desperado’s op. Dus het ligt absoluut niet aan de mensen.” Ingrid van Veen van Bij D’Ingens beaamt dat. “Er is niks mis met Boxtel. Er wordt veel georganiseerd en dat dit zo loopt is puur toeval.” Fleur Otten opende een half jaar geleden de nieuwe lunchroom Roze Lotus op de Markt. Zij laat zich niet afschrikken door haar vertrekkende collega’s en hoopt dat mogelijke kopers dat ook niet doen. “Ik snap dat de verkoop met al die media-aandacht nu moeilijker gaat zijn. Maar de Markt is een supergrote trekpleister. In de zomer zit het helemaal vol. Dus dat is geen reden om weg te blijven.” De nieuwe aanwas geeft Van den Boer hoop. "Bovendien houdt Steven zijn feestcafé open tot er een koper komt", zegt de centrumcoördinator. "Dus we proberen het centrum te allen tijde bruisend te houden." DIT WIL JE OOK LEZEN:

