Woezel en Pip krijgen een eigen pretpark in Brabant

Het moet een avonturen- en vakantiepark worden rondom de twee hondjes Woezel en Pip. En het bedrijf achter die twee kinderhelden heeft een plek in Brabant voor zo'n park op het oog. Waar precies is nog niet duidelijk. "Maar we willen dat mensen Woezel en Pip ook in het echt kunnen ontmoeten."

Woezel en Pip zijn twee honden bekend van de kinderenboekenserie van Guusje Woesthoff-Nederhorst. Sinds afgelopen jaar is het merk in handen van Van Hoorne Studios uit Alblasserwaard.

"We zoeken een plek voor Woezel en Pip in Brabant."

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de plannen voor een pretpark in Brabant aan Omroep Brabant. "We hebben al theatershows met Woezel en Pip maar willen dat mensen ze op een andere manier in het echt kunnen ontmoeten. We zoeken nu naar een plaats waar we Woezel en Pip een plek kunnen geven." Van Hoorne Studios wil niet zeggen waar in Brabant het park zou moeten komen. Daarover zouden nu gesprekken lopen. Volgens pretparkwebsite Looopings is het bedrijf in gesprek met een bungalowpark in West-Brabant. Het Woezel en Pip-park krijgt volgens de website het thema van de Tovertuin. Dat is de fictieve droomwereld uit de verhalen van het hondenduo. Gezinnen zouden een hal met attracties en een gebied in de buitenlucht moeten kunnen bezoeken. Overnachten kunnen ze volgens de plannen doen in Woezel en Pip-huisjes.

"Er is nog niks concreet."