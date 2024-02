Door deze vinding kan Wouter zijn oma aankijken tijdens het wandelen

Als je iemand voortduwt in een rolstoel heb je geen oogcontact. Dat moet anders, vindt student aan de Technische Universiteit Eindhoven Wouter Witteman (23). Hij bedacht een rolstoel met beugel zodat mensen elkaar kunnen aankijken tijdens een wandeling. “Voor mensen die slechthorend zijn of dementeren kan dit echt iets betekenen.”

Wouter Witteman is een echte uitvinder. Op de middelbare school kregen hij en een medestudent al een prijs voor een ontwerp van een knipperlicht op een racefiets. Vorig jaar eindigde zijn plan om voedselverspilling tegen te gaan in de top acht innovatiefste ideeën van de universiteit. En nu komt hij met een beugel waarmee je iemand in een rolstoel tijdens het lopen kunt aankijken. “Voor veel mensen kan dit een toegevoegde waarde hebben”, vertelt Wouter. “Het is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die dementeren. Maar ook mensen die slechthorend zijn of moeite hebben met hard praten voor wie het moeilijk is om een leuk gesprek te hebben. Voor deze groepen kan het echt wat betekenen.”

"Als je elkaar niet ziet, kun je de plank behoorlijk misslaan."

De beugels kunnen volgens Wouter van pas komen in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. “De wandelingen zijn voor mensen een belangrijk moment. Zij hebben dan behoefte aan sociaal contact. We hopen dat met de beugel voor elkaar te krijgen.” Het systeem is door Wouter bedacht nadat hij een verhaal van een medestudent hoorde die in de ouderenzorg werkt. Die dacht dat de bejaarde in de rolstoel met wie ze liep vrolijk was, maar op het einde van de wandeling bleek dat die zat te huilen. “Als je elkaar niet ziet, kan je de plank dus behoorlijk misslaan.” Het project met de beugels zit nu in de fase waarbij instellingen met zo’n twintig exemplaren aan het testen zijn. Als dat aanslaat, gaat het bedrijf van Wouter kijken of de beugels op grotere schaal gemaakt kunnen worden.

"Dit is fijner dan het contact met de natuur."