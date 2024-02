Anonieme weggever van gratis geld: 'Ik hoop hiervan te kunnen gaan leven'

In Eindhoven wordt gratis geld verstopt. Wie het als eerste vindt, mag het houden. De vindplaats wordt op Instagram bekendgemaakt. Je ziet daar een filmpje waarbij iemand het geldbriefje verstopt. Vijf, tien, twintig en zelfs vijftig euro. Daarna krijg je een klein stukje van de omgeving te zien. Wie het herkent, kan het gratis ophalen. "Iedereen houdt van geld. Zeker als het gratis is”, zegt de maker van de filmpjes.

“Het is nu op Instagram een trend aan het worden”, zegt de maker. Hij wil anoniem blijven zodat mensen geen eisen kunnen gaan stellen waar hij bijvoorbeeld moet gaan verstoppen. "Ik heb er geen zin in dat mensen aan mij gaan lopen trekken dat ik het ergens moet neerleggen. Ik wil lekker mijn ding doen."

“Je hebt over de hele wereld accounts. Ik zag de bedragen steeds hoger worden. Ik heb mensen in Amerika gezien die goudstukjes verstoppen. En in India zelfs met diamanten. Ik dacht laten we het eens in Eindhoven proberen en kijken hoe ver het kan groeien want niemand doet dat hier.”

De rage is in Nederland vanuit Amsterdam naar Eindhoven overgewaaid. Het gratis geld is tot nu toe een succes. “Het gaat nu al best snel. Ik ben nu zes dagen bezig. Ik heb nu al vierduizend volgers. Sommige filmpjes zijn al bijna 50.000 keer bekeken. Het gaat ineens heel snel.”