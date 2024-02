Per direct gestopt: gedeputeerde Van der Horst (SP) dient ontslag in

"Eigenlijk past het niet bij me", dat schrijft de nu ex-gedeputeerde Jos van der Horst in zijn afscheidsbrief aan Provinciale Staten. Hij legt per direct zijn functie neer. Reden voor zijn vertrek is volgens hemzelf het verschil met zijn collega-bestuurders. "Die hebben allemaal een bestuurskundige achtergrond en daar kan ik heel slecht mee omgaan."

Van der Horst werd namens de SP op 8 september geïnstalleerd als gedeputeerde voor Energie en Cultuur. Het was de bedoeling dat hij werk zou maken van SP-speerpunten als het isoleren van woningen. Maar van begin af aan bleek dat hij moeite had met het invullen van zijn functie. Tot frustratie van partijen in Provinciale Staten. Hij kwam niet goed uit de verf.

Tik op de vingers

Eerder deze maand werd dat pijnlijk duidelijk tijdens een debat over de energietransitie. Brabant ligt niet op koers om haar eigen doelen op dit dossier te halen en de provincie kreeg een flinke tik op de vingers van de Zuidelijke Rekenkamer.

Maar dat deed de gedeputeerde af met zijn verwachting dat 'trendbreuken' het probleem zouden verhelpen. Pogingen van vrijwel alle partijen om hem uit te laten leggen wat die 'trendbreuken' dan zijn, hoe je die aan ziet komen en of ze überhaupt allemaal wel positief zijn, blijken tevergeefs. Tot grote ergernis van de Statenleden.

Te druk

Zijn manier van werken, is naar eigen zeggen heel anders dan die van zijn collega's in het college. Die is volgens hem abstract. "Ik heb mezelf geweld aan moeten doen om 'mee te doen' in het bestuur", schrijft Van der Horst.

Maar dat is niet de enige reden voor zijn ontslag. "De hoeveelheid tijd die in mijn werk ging zitten begon onacceptabele vormen aan te nemen." De ex-gedeputeerde schrijft dat hij daardoor in de zomervakantie geen tijd meer had voor zijn gezin, wat hem deerde.

SP-fractievoorzitter Nico Heijmans laat weten: "Het ligt totaal niet aan de persoon, maar de bestuurlijke jas past hem niet. Jos (van Der Horst, red.) is een doener en raakte verstrikt in het web van ambtelijke overleggen."

Vervanger

De SP zal nu op zoek gaan naar een vervanger. Hoewel deze niet voor de Statenvergadering op 5 april geïnstalleerd kan worden, legt Van der Horst wel per direct het zijn werk neer. Zijn opvolger moet opnieuw door Provinciale Staten benoemd worden. Wel is bekend dat niemand vanuit de fractie het stokje overneemt.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT

Woede in de Staten om houding gedeputeerde Van der Horst van Energie