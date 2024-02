Moeder en zoon bijna gelijktijdig doelwit van brandbom: 'Heb niet geslapen'

Er zijn twee brandbommen afgegaan, kort na elkaar. Een bij een huis in Ossendrecht en een huis in Bergen op Zoom. Dat gebeurde donderdag op vrijdagnacht. Het huis aan de Pottenbergen in Ossendrecht raakte beschadigd. In het huis in Ossendrecht woont de moeder, in Bergen op Zoom woont haar zoon. De vrouw is erg geschrokken. “Ik heb heel de nacht niet geslapen.”

De schrik zit er vrijdagmiddag nog goed in bij de bewoonster van het huis in Ossendrecht. Vooral bij haar voordeur is veel roetschade. “Ik werd wakker van een enorme knal en zag allemaal vuur." Op dat moment wist ze nog niet dat het een half uur later ook raak zou zijn bij haar zoon in Bergen op Zoom. De knal van de brandbom in Ossendrecht was enorm, vertellen de buren. “Wij schrokken er heel erg van. Wij komen uit Syrië en zijn naar Nederland gekomen voor de rust, maar dit liet ons enorm denken aan de oorlog in ons land.”

"Ze gaf aan dat het wel ging."

“We zijn meteen naar het huis gelopen om te kijken hoe het met haar was”, vertelt de buurvrouw. "Op dat moment was er bij de voordeur veel vuur. We klopten op het raam iets verder van de deur vandaan. Ze gaf aan dat het ging." De vrouw van het huis waar de brandbom was afgegaan heeft zelf de brand geblust. "Ik ben een emmer met water gaan halen en heb net zo lang water gegooid tot het uit was. Het bleef wel erg ruiken naar benzine."

"Ik hoop dat ze de dader snel pakken."

Ze heeft niet gezien wie het was en weet ook niet waarom het haar is overkomen. Ook met de wetenschap dat haar zoon hetzelfde overkwam, heeft ze geen idee. Op beelden van haar videodeurbel is te zien hoe de dader de brandbom neerlegt bij het huis. “Ik hoop dat ze de dader snel pakken.” De politie meldt dat het zou gaan om een donker gekleed persoon met bivakmuts. Na het afsteken van de bom rent de dader richting de Schapendreef. De bewoonster van het huis in Ossendrecht heeft aangifte gedaan. De recherche onderzoekt de zaak.

De deur van het huis is beschadigd en vol met roet (foto: Omroep Brabant)