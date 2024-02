Ongelukken en vertraging bij Nieuwendijk op A27 en Wouwse Plantage op A58

Door meerdere ongelukken kunnen reizigers vlak voor het weekend rekenen op flinke vertragingen als ze door westen van Brabant moeten rijden. Na een ongeval met meerdere voertuigen op de A58 bij Wouwse Plantage, moet het verkeer over de vluchtstrook. Op de A27 richting Utrecht moet je rekening houden met ruim een uur extra reistijd door een ongeval bij Nieuwendijk. Rond half acht waren de meeste vertragingen verdwenen.

Op de A58 is de berger is al begonnen aan zijn werkzaamheden. Richting Bergen op Zoom is er een vertraging van zeker 45 minuten.

Ook op de A27 is de brandweer en de berger onderweg. Er is een rijstrook is dicht. Omrijden is niet mogelijk vanwege files op de omleidingsroutes.