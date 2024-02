Louis beschadigt tribune FC Den Bosch: kaartverkoop Oosttribune stopgezet

De storm 'Louis' heeft donderdagnacht huisgehouden in het stadion van FC Den Bosch. Door extreme weersomstandigheden is het dak van de Oosttribune beschadigd. Vanwege de veiligheid voor spelers en bezoekers heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie uit voorzorg de kaartverkoop van de Oosttribune stopgezet. De verwachting is dat het dak voor de wedstrijd tegen FC Groningen op maandag 4 maart weer is gerepareerd.

De schade aan het dak van de tribune, waar normaal gesproken de meest fanatieke FC Den Bosch-supporters zitten, is vrijdagochtend ontdekt, meldt de club op haar website. De situatie in het beschadigde deel van de tribune is onveilig. Inmiddels zijn er al werkzaamheden bezig om de schade te herstellen. Daarvoor is de Oosttribune, het veld en het achterliggende parkeerterrein ontruimd en afgezet.

Zodra de veiligheid in het stadion weer op orde is, kan er weer worden gevoetbald. FC Den Bosch verwacht dat het dak voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op maandag 4 maart weer op orde is.

Frappant is dat de sponsor die op het dak van de tribune reclameborden heeft in dakbedekkingen doet.

De wedstrijd van zaterdag van FC Den Bosch U21 tegen Telstar is verplaatst naar het veld van Real Lunet in Vught. De wedstrijd begint om drie uur. Supporters zijn welkom in Vught om de spelers aan te moedigen.