'Mensen komen in hoge nood', negen sociale organisaties luiden de noodklok

Bezuinigingen van miljoenen euro’s op het welzijnswerk in Bergen op Zoom zorgen voor kopzorgen bij bestuurders van hulporganisaties. Door een cao-stijging hebben ze te maken met hogere personeelskosten, maar de gemeente komt niet met meer geld over de brug om die kosten te dekken. "Ons personeel verdient dit geld."

De organisaties die kwetsbare Bergenaren helpen, gaan komende woensdag met de gemeente in gesprek om te praten over een oplossing. Want die moet er komen, vindt WijZijn-bestuurder Ad van Rijen. Samen met GGZ, huisartsen en thuishulp stuurde WijZijn een brandbrief naar de gemeente om aandacht te vragen voor het miljoenentekort. Het gebrek aan geld - alleen bij WijZijn al 1,2 miljoen euro - zorgt ervoor dat meer personeel aannemen niet lukt. "In 2023 was de wachttijd gemiddeld zo’n vier maanden, maar in een paar maanden tijd is dat gestegen naar zes maanden", vertelt Van Rijen. "Die wachttijd is onacceptabel. Als het zo blijft, komen mensen in hoge nood."

"Ik wil niet kiezen tussen iemand met heftige schulden of huiselijk geweld."

De hulpverleners van WijZijn helpen mensen met uiteenlopende problemen weer op weg: van gezondheid tot opvoeden en van wonen tot gedoe met geld. Ze moeten nu kiezen wie ze helpen en wie niet. Dat is niet te doen, zegt Van Rijen. "We zien de problemen toenemen en kunnen niet langer alle mensen helpen. Deze mensen worden hier de dupe van. Ik wil niet kiezen tussen iemand met heftige schulden of huiselijk geweld. We hebben gewoon meer collega’s nodig." De gevolgen zijn niet te overzien, vreest de bestuurder. 'Jongeren lopen vast doordat ze onvoldoende worden ondersteund', zo schrijft hij in de brandbrief namens de hulporganisaties. Dat betekent 'meer overlast in de wijk, omdat preventieve inzet en aanwezigheid in de wijk ontbreekt'.

"Ik denk juist dat sociaal werk een investering is."