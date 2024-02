Titelstrijd ligt weer open na nederlaag Willem II in topper

Willem II heeft een zware tik gekregen in de strijd om het kampioenschap. De Tilburgers verloren in eigen huis van concurrent Roda JC. Het werd 2-3 voor de Limburgers. Op de ranglijst blijft Willem II eerste, maar het gat met Roda JC is geslonken naar vier punten.

Freek Heerkens weet wat het is om kampioen te worden. De 34-jarige verdediger was er in het seizoen 2013/2014 bij toen Willem II de titel pakte in de toenmalige Jupiler League. Nu tien jaar later maakt de Brabander nog steeds deel uit van de selectie. Vrijdagavond mocht hij weer eens in de basis starten als vervanger van de geschorste Raffael Behounek.

In de tussenliggende jaren maakte Heerkens veel mee bij Willem II. Hij speelde een bekerfinale en Europees voetbal, maar ook degradeerden de Tilburgers uit de Eredivisie. De verdediger uit Heeswijk-Dinther hoopt over een paar maanden weer de platte kar op te kunnen. De titelstrijd ligt echter weer open door de nederlaag tegen Roda JC.

"Deze nederlaag is heel zuur. Na een ongelukkige tegengoal scoren we in de eerste helft twee goede goals, maar vergeten de derde te maken. Dat zou een goede verhouding van het wedstrijdbeeld zijn geweest."