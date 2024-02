112-nieuws: hennepkwekerij in Dongen • fietser zwaargewond na botsing

In dit liveblog hielden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

22.54 Stroomstoring Eindhoven voorbij De stroomstoring in de wijk Tempel in Eindhoven is weer voorbij. De bewoners kunnen weer gebruik maken van elektriciet.

22.06 Hennepkwekerij in woning Dongen In een huis aan de Deken Batenburgstraat in Dongen is een hennepkwekerij gevonden. De politie heeft samen met een gespecialiseerd bedrijf alle planten en toebehoren verwijderd. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties

21.30 Stroomstoring in Eindhoven In de wijk Tempel in het noorden van Eindhoven is een stroomstoring ontstaan. Volgens netbeheerder Enexis zitten ruim 2.400 huishoudens nog tot half twaalf vanavond zonder licht. De oorzaak van de stroomstoring is nog onduidelijk. Het is aardedonker in de Eindhovense wijk Tempel door een stroomstoring (foto: Herman Siepel).

21.00 Loodgieters lichtten vrouw op en willen duizend euro De politie heeft in Tilburg een man uit Amsterdam aangehouden voor oplichting. Hij verrichtte samen met een stadgenoot een loodgietersklus op de Trouwlaan. Maar toen de mannen na een kwartiertje klaar waren, kreeg de bewoonster een torenhoge factuur van duizend euro. Ze vertrouwde het niet en belde de politie. Toen die het duo aansprak, gingen de twee er vandoor. Een van de twee vermeende oplichters kon snel opgepakt worden, de ander is nog altijd voortvluchtig. Loodgieters belazeren de boel en willen duizend euro voor kwartiertje werk

18.25 Fietser zwaargewond na botsing met bedrijfsbus Bij een ongeval in Roosendaal is een fietser zwaargewond geraakt na een botsing met een bedrijfsbus. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Gastelseweg met de Spoorstraat. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden gealarmeerd. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De kruising was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Foto: Christian Traets/ SQ Vision Mediaprodukties

18.09 Asfalt bij Ravenstein beschadigd Op de snelweg A50 bij Ravenstein is het asfalt beschadigd en een rijstrook is nu dicht voor herstelwerkzaamheden. Dit levert dertig minuten extra reistijd op richting Arnhem.

18.00 Verkeer over vluchtstrook geleid bij Breda Inmiddels wordt het verkeer op de snelweg A16 tussen de Belgische grens en Breda over de vluchtstrook geleid. De weg is naar verwachting rond zeven uur weer vrij.

17.32 Ongeluk vlakbij knooppunt Galder, weg dicht Door een ongeluk op de snelweg A16 tussen de Belgische grens is de snelweg vlakbij knooppunt Galder dicht. Verkeer moet vanaf Antwerpen via Bergen op Zoom.

17.28 Slachtoffer dodelijk ongeluk is 19-jarige man uit Mariahout De man die vandaag omkwam bij een ongeluk op de N264 bij Volkel is een 19-jarige man uit Mariahout. Zijn familie is ingelicht, meldt de politie. Getuigen van het ongeluk die dat willen, kunnen hulp krijgen van Slachtofferhulp.

16.15 Bredanaar is drugs kwijt en moet bak in De politie heeft een 28-jarige Bredanaar opgepakt die nog twaalf dagen gevangenisstraf had openstaan. Ze controleerde zijn auto in de Sint Ignatiusstraat , omdat er een henneplucht uit kwam. De agenten vroegen of de man zijn drugs aan hen wilde overhandigen. Hij antwoordde dat de politie zelf maar in zijn auto moest zoeken. Dat gebeurde en de agenten haalden verschillende soorten harddrugs tevoorschijn. Het gaat om amfetamine, cocaïne, de nieuwe designerdrug 2MMC en ketamine. Alle drugs is in beslag genomen en vernietigd. De man krijgt een boete voor drugsbezit en moet zijn resterende celstraf uitzitten.

14.47 Automobilist overleden bij ongeval Een automobilist is overleden na een ongeval op de N264 bij Volkel. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak van de weg. De auto belandde daarna tegen een boom. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. De bestuurder zat alleen in de wagen. Bij het ongeluk waren voor zover bekend geen andere voertuigen betrokken. De automobilist botste tegen een boom (foto: Persbureau Smits).

14.20 Treinen rijden weer Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven was zaterdag urenlang verstoord door een aanrijding. Dat gebeurde vlakbij de overweg aan de Leenhoflaan in Boxtel. Het treinverkeer lag sinds elf uur plat, rond halfdrie kwam het weer op gang.

11.21 Aanrijding op het spoor Tussen Den Bosch en Boxtel rijden sinds elf uur geen treinen na een aanrijding in de Leenhoflaan in Boxtel. Volgens mensen in de buurt zouden meerdere overwegen dicht zijn. De NS hoopt dat de treinen rond kwart voor drie 's middags weer volgens schema rijden. Er rijden stopbussen tussen Den Bosch, Vught en Boxtel. Lees hier de details. Veel hulpdiensten in de Leenhoflaan in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

10.02 Gedumpte vaten gevonden Aan de Peelweg bij Vredepeel, vlakbij De Rips, zijn vanochtend vroeg gedumpte vaten gevonden. In de vaten zitten vloeistoffen die waarschijnlijk van een drugslab komen. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de troep op te ruimen. De troep zou afkomstig zijn van een drugslab (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De gedrupte vaten aan de Peelweg bij Vredepeel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

06.00 Man fietst over vluchtstrook Een man fietste afgelopen nacht over de vluchtstrook van de snelweg bij Helmond. Iemand die de man daar zag, waarschuwde de politie. Agenten troffen de man wat later aan in de berm. Hij kreeg een bekeuring vanwege openbaar dronkenschap.

05.16 Vrouw slaapt in brandgang Helmond Een dronken vrouw sliep afgelopen nacht in een brandgang in Helmond. Agenten die dit zagen, spraken haar aan. Ze bleek de laatste trein naar Eindhoven gemist te hebben. Ze kreeg een proces-verbaal vanwege openbaar dronkenschap en is naar een daklozenopvang gebracht.

04.31 Stroomstoring Bergeijk Bergeijk werd afgelopen nacht getroffen door een stroomstoring. Volgens Enexis zijn ongeveer 10.000 huishoudens getroffen. Hoe de stroomstoring kon ontstaan, wordt onderzocht. Een deel van de problemen was rond acht uur 's ochtends verholpen. Enexis hoopt dat de problemen rond vijf uur vanmiddagd volledig verholpen zullen zijn.

03.02 Automobilist moet rijbewijs inleveren Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren in Drimmelen. De bestuurder viel wijkagenten op door zijn rijgedrag. De automobilist bleek onder invloed van alcohol.

01.21 Vrachtwagen belandt in sloot Op de A17 bij Moerdijk is gisteravond laat een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen van de snelweg gereden. Dit gebeurde vlakbij parkeerplaats Bazius. De chauffeur kon nog net een boom ontwijken. De vrachtwagen eindigde in een brede sloot. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook afgesloten, evenals de verzorgingsplaats. De vrachtwagen was gedeeltelijk gevuld met kranten. De vrachtwagenchauffeur kon ongedeerd uit de cabine komen (foto: Christian Traets/SQ Vision).

23.47 Auto ramt hoogspanningskast Inzittenden van een elektrische auto kwamen gisteravond met de schrik vrij nadat hun wagen van de Havenweg in Budel schoot en een hoogspanningskast ramde. De brandweer zette de weg af in verband met het gevaar voor hoogspanning. De kabels van de kast lagen namelijk bloot na de botsing. Dit in combinatie met de elektrische auto was zeer gevaarlijk. Het verkeer moest een tijd omrijden vanwege de afzetting.

23.00 Hardrijder gesnapt Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie nadat hij met een snelheid van 104 kilometer per uur door Tilburg reed. De bestuurder bleek echter geen rijbewijs bij zich te hebben. Daarop hebben de agenten de auto van de man onder toezicht gesteld. De auto van de hardrijder is onder toezicht gesteld (foto: Instagram Verkeerspolitie Zuidwest-Brabant).