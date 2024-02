Extra jongerenopvang is hard nodig in Breda: 'Zorgwekkend'

De daklozenopvang in Breda is vaak mudjevol en stevent langzaam af op een capaciteitsprobleem. Dat komt door een slechte doorstroom door de woningnood aan de ene kant en een forse toename van het aantal daklozen aan de andere kant. En dan met name van dakloze jongeren. De Doorstroomvoorziening (DSV) trekt aan de bel en wil juist voor hen snel een extra, eigen onderkomen.

Het aantal jongeren dat aanklopt bij een daklozenopvang neemt landelijk fors toe en dus ook in Breda. "Vooral het laatste jaar zien we een sterke toename", zegt Robin Vissers, manager Wonen bij de Doorstroomvoorziening. "We hadden er altijd zo'n drie tot vijf, maar nu zitten we gemiddeld op zestien of zeventien jongeren. Dat is zorgwekkend."

"Met eigen jongerenopvang willen we nog meer maatwerk en kwaliteit bieden."

Bijvoorbeeld omdat jongeren uitermate kwetsbaar zijn. Zij brengen een andere problematiek met zich mee dan oudere dakloze cliënten. "Jongeren met ouderen in één opvang is eigenlijk geen ideale combinatie", legt Vissers uit. "Ze zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor verslaving. Die wil je niet hebben in een omgeving waar (drugs) gebruikt wordt. Als het gros van je medebewoners jouw perspectief in het leven is, werkt dat ook niet erg motiverend voor jongeren." Een eigen opvang is in Breda daarom meer dan gewenst. "Je wilt voor hen een andere omgeving creëren", vervolgt Vissers. "Ook omdat er andere wet- en regelgeving is voor jongeren en ze een ander type begeleiding nodig hebben. Ze zitten in een andere levensfase en hebben andere interesses. Dat vraagt ook iets van je personeel. Met een eigen jongerenopvang willen we nog meer maatwerk en kwaliteit bieden."

"We kijken met een schuin oog al naar onroerend goed."

Er is dan ook al bij de Bredase politiek aangeklopt. "Elke keer als we met de gemeente om de tafel zitten, wordt de noodklok geluid", zo verzekert Vissers. "Maar we vinden gehoor en de gesprekken zijn goed. We zijn bezig met een pakket van eisen op te stellen en met een schuin oog kijken we ook al naar vastgoed." Wat de capaciteit van de nieuwe, eigen jongerenopvang moet worden, is nog niet duidelijk. "We weten hoeveel jongeren er hier binnen zitten, maar niet hoeveel er nog op straat lopen." Een extra opvang voor jongeren draagt ook bij aan de oplossing voor het capaciteitsprobleem waar de DSV aan de Bredase Slingerweg mee worstelt. Bij de opening in 2022 was het de bedoeling dat er dertig daklozen zouden worden ondergebracht met voor iedereen een eigen kamer. Inmiddels slapen ze er alweer geruime tijd met tweeën in een stapelbed en huizen er soms meer dan zestig daklozen in de opvang. "Dit is nog hanteerbaar", zegt Robin Vissers hierover. "En we lopen nog niet vast. Maar als er geen oplossing komt, gaat dat wel gebeuren."

"De nood voor een woning is extra hoog als je dakloos bent."