Blijft het nat en druilerig? Onze weerman weet het antwoord

Voor wie het wel gehad heeft met het regenachtige, grijze weer van de afgelopen dagen heeft Raymond Klaassen van Weerplaza goed nieuws. Komende week knapt het wat op. "Je kunt een lentegevoel krijgen."

Deze zaterdag is het volgens Raymond nog 'van alles wat'. "Maar de buitjes waarmee we deze ochtend nog te maken hebben, worden 's middags wat minder actief", vertelde hij zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Af en toe kan dan de zon eventjes doorbreken. De temperatuur komt uit op zo'n 8 graden. Daarbij waait een wind uit het zuiden, zwak tot matig."

Komende avond en -nacht krijgen we opnieuw te maken met buien, vanuit het zuidwesten. "Zondagochtend is het waarschijnlijk ook nog even aan het regenen in de provincie. Maar in de middag ziet het er ook dan allemaal wat droger uit. Er zijn wel veel wolkenvelden, maar ook dan kan de zon af en toe doorbreken. Daarbij wordt het 9 of 10 graden, bij een wind uit het zuiden."

Komende week begint de meteorologisch lente. Maar het is niet zo dat de temperatuur dan ook meteen de hoogte in schiet. "Maar het wordt wel allemaal wat rustiger in de loop van de week. We zien dat het weerbeeld wat droger wordt, dat de zon wat vaker gaat schijnen. Dat betekent dat je een beetje lentegevoel gaat krijgen. De temperatuur komt uit rond 10 graden."