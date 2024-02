Kunstdeur van jaar oud nu al kapot, reparatie kost 30.000 euro

De stalen deur, waarmee de LocHal in Tilburg 's nachts wordt afgesloten, is kapot. Het systeem van de deur werkt niet goed en moet gerepareerd worden. De kosten? 30.000 euro. Maar dan werkt het kunstwerk wel weer naar behoren.

De deur werd vorig jaar onthuld en is bedacht door kunstenares Pien den Hollander. Het is een kunstwerk, maar ook een functionele deur om de ingang van de LocHal aan de noordkant af te sluiten.

Overdag schuift de deur de hal in en draait het zwarte gevaarte 180 graden. Dat gebeurt in een traag tempo, dat onderdeel is van het ontwerp van Den Hollander. Doordat het systeem van de deur stuk is, is de beweging van de deur onvoorspelbaar. Daarom is de deur nu stilgezet.

Het systeem repareren kost 30.000 euro, meldt wethouder Marcelle Hendrickx in een brief aan de gemeenteraad. Twee derde hiervan betaalt de aannemer die het werk geplaatst heeft. De resterende 10.000 euro betaalt de gemeente Tilburg uit het cultuurpotje.

Als alles goed gaat, werkt de deur vanaf dit weekend weer goed.

Zo werkt het kunstwerk De Noordentrée.