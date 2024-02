De auto laden met een duur prijskaartje: info bij laadpaal vaak onduidelijk

Nadat hij zijn auto oplaadde bij de Lidl in Kaatsheuvel, kreeg Peter Jansen een rekening van bijna 500 euro. De oorzaak? Onduidelijkheid over de regels en tarieven bij de laadpaal. De juiste informatie vinden is lastig, merken ze bij de Consumentenbond.

Peter en zijn vrouw controleerden het tarief van de laadpaal die ze wilden gebruiken, voordat ze hun auto erop aansloten. Maar de app die ze bekeken, toonde twee laadpalen, terwijl er maar één laadpunt was. Ze dachten bij een gratis paal te laden, maar kregen een hoge rekening voor hun kiezen. Bij de laadpaal waar hun auto stond, gold ook nog eens een tijdlimiet van veertig minuten. De Lidl wilde hiermee misbruik voorkomen. Maar Peter moest hierdoor onverwacht vijftig cent per minuut betalen voor iedere minuut die zijn auto langer aan de paal had gestaan. Het resultaat van veel onduidelijkheid. Terwijl beheerders van een laadpaal transparant moeten zijn over de prijs, bijvoorbeeld met een sticker of een QR-code. "Maar de tarieven zijn vaak niet direct zichtbaar", vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond. In augustus vorig jaar deed de organisatie onderzoek naar de informatie bij laadpalen. Wat bleek? QR-codes werken lang niet altijd. Van der Staak: "En als een code werkt, moeten mensen vaak veel pagina's door voor ze de tarieven vinden."

"Tarieven moeten eigenlijk gewoon direct zichtbaar zijn op de laadpaal."