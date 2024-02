Indrukwekkende minuut stilte na overlijden van schaatsicoon

Van de wereldkampioenen uit Japan tot de Europees kampioenen uit Italië, de beste kunstschaatsers uit binnen- en buitenland zijn dit weekend in Tilburg. De vele fans uit onder andere Japan lieten luidkeels van zich horen tijdens de Challenge Cup, maar het werd ook een emotioneel topsportevenement. Vandaag werd namelijk bekend dat kunstschaatsicoon Joan Haanappel is overleden, één van de grondleggers van de cup.

"Ze was ook ontzettend betrokken bij de sporters. Als ik zie hoeveel contact ze bijvoorbeeld met Lindsay had, dat is bijzonder. Vrijwel dagelijks zaten ze aan de telefoon. Joan heeft zoveel gedaan om de kunstschaatssters zo goed mogelijk te helpen."

Ze kende Joan vele jaren en was onder de indruk van haar gedrevenheid. "Haar doel was dat jonge kunstrijders zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er zijn dankzij haar stichting sinds 2010 duidelijke stappen gezet. Wat te denken van Lindsay van Zundert die naar de Olympische Spelen is gegaan. Daar heeft ze een hele belangrijke bijdrage aan geleverd."

Sinds eind 2023 was Joan geen voorzitter meer van de stichting. Mary Dotsch nam de taken over en is vastberaden om door te gaan met het werk. "We zijn overdonderd door haar overlijden. Met alle betrokkenen gaan we het gedachtegoed van Joan voortzetten. Ze had een gouden hart en was ontzettend enthousiast om de jeugd te helpen."