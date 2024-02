Fret Freddy gaat buiten op avontuur: 'Kan niet met de hond overweg'

Een jong stel uit Rosmalen had er zaterdagochtend opeens een hele bijzondere huisgenoot bij. Nadat ze boodschappen hadden gedaan, wandelde een fret doodleuk met hen mee naar binnen door de voordeur. Het diertje verschanste zich daarna in de badkamer.

De fret, die Freddy bleek te heten, werd snel herenigd met zijn baasje. "Het is een vrouwtje", vertelt eigenaresse Daniëlla, die op haar werk was toen de fret ontsnapte, aan Omroep Brabant. "We hebben Freddy nu drie maanden, maar ze is al één keer eerder ontsnapt."

Verbaasd over hun nieuwe huisgenoot, belde het stel de dierenambulance Den Bosch die twee medewerkers stuurde om het fretje op te halen. Op social media werd intussen een oproep geplaatst. Van wie is deze fret? Al snel meldde zich iemand die het diertje herkende, het was de fret van haar buurvrouw.

Als het gezin niet thuis is, zit Freddy in een kooitje, voorzien van een lekker bedje, kattenbak, hangmat en eten. "Maar als we thuis zijn, laten we haar eruit. Het is het huisdier van mijn zoon. Zo'n fret moet je twee tot zes uur per dag rond laten lopen."

Normaal letten Daniëlla en haar zoon er altijd goed op of de voordeur dicht is. Maar nu kwam haar ex-man langs die even niet attent was.



"Freddy rende als een gek naar de deur en ging er vandoor. Dat gebeurde vanochtend. Ze is later op de dag verderop in de straat gevonden. Misschien heeft ze even in een schuur gezeten want ze kan zich heel dun maken en heeft maar een klein gaatje nodig om ergens binnen te komen."

De fret africhten, is lastig. "Het is een heel slim dier. Nog slimmer dan de hond. Maar Freddy is ook heel eigenwijs. We moeten gewoon nog voorzichtiger zijn als we de deur opendoen."