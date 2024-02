Fret Freddy ontsnapt maar wordt snel weer herenigd met zijn baasje

Een jong stel uit Rosmalen had er zaterdagochtend opeens een hele bijzondere huisgenoot bij. Nadat ze boodschappen hadden gedaan, wandelde een fret doodleuk met hen mee naar binnen door de voordeur. Het diertje verschanste zich daarna in de badkamer.

Verbaasd over hun nieuwe huisgenoot, belde het stel de Dierenambulance Den Bosch die twee medewerkers stuurde om het fretje op te halen. Op social media werd intussen een oproep geplaatst. Van wie is deze fret? Al snel meldde zich iemand die het diertje herkende, het was de fret van haar buurvrouw.

De fret, die Freddy bleek te heten, werd snel herenigd met zijn baasje. Hoe Freddy kon ontsnappen, is nog niet duidelijk.