Overtuigend PSV haalt flink uit tegen PEC Zwolle

PSV blijft maar doordenderen in de Eredivisie. Zaterdagavond werd alweer de 21e zege van het seizoen geboekt. Tegen PEC Zwolle gaf het een masterclass en won het met 7-1. Luuk de Jong was de meest gevierde man bij de Eindhovenaren. Hij maakte een hattrick en is nu topscorer van de Eredivisie.

Het ging de laatste weken bij PSV vaak over het missen van kansen. En ook in Zwolle leek dat een probleem te gaan worden. In de eerste helft waren de Eindhovenaren vele malen beter maar liet het te veel kansen liggen.

Luuk de Jong en Johan Bakayoko waren de enige twee die in de eerste helft wel een kans wisten te benutten. Beide spelers waren trefzeker met het hoofd. Bakayoko opende de score uit een voorzet van Sergino Dest. De Jong was trefzeker uit een corner van Joey Veerman. Het was een magere opbrengst uit een heleboel kansen

Slippertje Benitez

Vlak voor rust leek het toch even spannend te worden. Walter Benitez staat de laatste weken uitstekend te keepen maar liet nu een bal te makkelijk onder zich doorgaan waardoor Eliano Reijnders de stand op 1-2 bracht.

Los van dat PEC Zwolle een aantal minuten met het publiek erachter nog wat dreigend werd, kwam de voorsprong van PSV nooit in gevaar. Vijf minuten na rust was de marge namelijk alweer twee. Luuk de Jong maakte zijn tweede van de avond en de 3-1. Het was voor de spits zijn 21e doelpunt van het seizoen, daarmee is hij nu topscorer van de Eredivisie.

Monsterscore

Eventuele twijfels over een zege voor PSV werden een halfuur voor tijd al weggenomen toen Bakayoko ook zijn tweede van de avond maakte. Daarmee was de feestvreugde nog niet voorbij want De Jong voltooide zijn hattrick door de 5-1 te maken op aangeven van Hirving Lozano. Doelpunt nummer 22 voor de spits.

De honger van PSV was nog niet gestild. Via een eigen doelpunt liepen de Eindhovenaren uit naar 6-1. Ook invaller Ricardo Pepi kwam nog op het scoreformulier door de 7-1 te maken.

Over het missen van kansen zal je in Eindhoven voorlopig niet meer horen. Zes doelpunten maken op bezoek bij PEC Zwolle is een uitstekende prestatie. Volgende week vervolgt de ongeslagen koploper zijn weg richting de titel met een thuiswedstrijd tegen nummer twee Feyenoord.