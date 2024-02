Wereldgoal kost RKC Waalwijk belangrijke punten in strijd om handhaving

In de strijd om directe handhaving in de Eredivisie is ieder punt welkom bij RKC Waalwijk. Zeker als je op eigen veld tegen een concurrent uit het rechterrijtje speelt. De Waalwijkers wisten zaterdagavond echter niet te winnen van Fortuna Sittard dankzij een wereldgoal vlak voor tijd van spits Kaj Sierhuis: 0-1.

Onder de lat bij RKC Waalwijk stond Etienne Vaessen, die vorige week nog uit het veld werd gestuurd tegen Feyenoord. De rode kaart werd echter geseponeerd, waardoor de keeper gewoon mee kon doen. Supporters waren de discutabele kaart echter nog niet vergeten en toonden in de eerste helft een aantal spandoeken over de VAR.

Saaie eerste helft

De eerste helft in Waalwijk was niet om over naar huis te schrijven. In het koude Waalwijk kreeg RKC-spits David Min de grootste kans, maar zijn schot in de verre hoek werd gekeerd door doelman Michael Verrips. Kort voor het rustsignaal kwam Reuven Niemeijer gevaarlijk voor het Limburgse doel. De kopbal van de middenvelder ging net naast.

Fortuna Sittard was voor rust gevaarlijk door Inigo Cordoba, waar Vaessen een antwoord op had. In het begin van de tweede helft kwamen de bezoekers opzetten. Spits Kaj Sierhuis was heel dichtbij een treffer en kort daarna kopte Rodrigo Guth op de paal. RKC Waalwijk had moeite met het opgevoerde tempo en moest zich beperken tot verdedigen.

Sterker Fortuna

Halverwege tweede helft opende de thuisploeg tegen de verhouding in de score. Rechtsback Julian Lelieveld stond volledig vrij in het zestienmetergebied, maar ging niet voor eigen succes. Dat had hij beter wel kunnen doen, want Chris Lokesa stond bij het binnentikken van de voorzet buitenspel.

In de laatste twintig minuten was het erg rommelig wat beide ploegen lieten zien. Het duel leek op 0-0 af te stevenen, maar daar dacht Sierhuis anders over. Met een geweldig afstandsschot in de bovenhoek bezorgde hij zijn ploeg drie punten. En die overwinning was terecht op basis van de tweede helft.

Play-offs

Nog elf wedstrijden staan er op het programma in de Eredivisie en van degradatiestress is zeker geen sprake in Waalwijk. Het gat met de onderste twee ploegen Vitesse en FC Volendam is zes punten. De zestiende plek is echter niet de plek waar je wil eindigen, want play-offs spelen tegen ploegen die graag willen promoveren is vaak een pittige opgave.