112-nieuws: auto tegen boom in Sprundel • man 'uit het niets' geslagen

23.36

Een automobilist is gisteravond met zijn auto op een boom gereden naast de Bredasebaan in Sprundel. Dit gebeurde rond kwart voor elf. De auto kwam na de klap tweehonderd meter verderop tot stilstand, op het fietspad. Meerdere eenheden van de brandweer werden opgeroepen om de man uit zijn auto te bevrijden. Vervolgens is hij in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk was de bestuurder onder invloed, laat een wijkagent op Instagram weten. De auto is getakeld door een bergingsbedrijf.