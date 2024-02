Wapens en drugs ontdekt in huis, bewoners aangehouden

In een huis aan de Chopinstraat in Halsteren heeft de politie hard- en softdrugs en wapens gevonden. De vondst werd donderdag al gedaan, het nieuws is zondagochtend door de politie gedeeld.

De gevonden wapens waren een vlindermes, twee busjes pepperspray, drie boksbeugels en een gaspistool. Daarnaast lagen er meerdere soorten munitie in huis. Agenten gingen het huis binnen na een tip dat daar speed gedeald zou worden. De bewoners, een 41-jarige vrouw en een 45-jarige man, werden aangehouden. Zij worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.