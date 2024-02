Opa en kleinzoon vluchten huis uit na brand in slaapkamer

De bewoners van een huis aan de Pompenmaker in Veldhoven zijn zondagochtend met de schrik vrijgekomen, nadat er brand was uitgebroken. Dat gebeurde rond halfvijf. De brand brak uit in een slaapkamer.

De bewoners, een opa en zijn kleinzoon, konden zelf het huis uit. Ze werden opgevangen door buren. Omdat er zonnepanelen op het dak liggen, kwam de brandweer met meerdere wagens ter plaatse. De kans bestond dat het vuur zou overslaan naar aangrenzende huizen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. De brand beperkte zich tot de slaapkamer, het vuur was rond kwart over vijf onder controle. Huizen geventileerd

Het huis waar de brand woedde en de aangrenzende huizen werden door de brandweer gecontroleerd en geventileerd. Daarvoor werd onder meer een hoogwerker ingezet. Stichting Salvage, die namens de gezamenlijke brandverzekeraars in Nederland eerste hulp verleent, is ingeschakeld om de bewoners bij te staan en te helpen bij het aanpakken van de schade.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

