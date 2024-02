Dorus reed Elfstedentocht 3 keer, zijn kleindochter maakte er een docu over

Wanneer Nina van Vlokhoven bij haar opa Dorus (79) in Eindhoven is, gaat het altijd wel even over de Elfstedentocht. De tocht die hij drie keer reed. "Het is een van de belangrijkste dingen uit zijn leven", vertelt Nina in het programma Lekker Weekend op Omroep Brabant radio. En hoewel de laatste Tocht der Tochten alweer 27 jaar geleden werd verreden, heeft opa Dorus het er nog elke dag over. En dat geldt eigenlijk ook voor buurman Jos, met wie hij de tochten reed.

De twee hadden één heilig motto, zo vertellen ze in de docu: 'Samen uit, samen thuis.' Toen Dorus tijdens de laatste tocht die ze samen reden dan ook bijna niks meer zag omdat een van zijn ogen bevroren was, was hij aangewezen op Jos. Hij hield zich vast aan de witte rugzak van zijn buurman en zo haalden ze allebei de finish op de Bonkevaart. Iets na half tien hadden ze, 'ruim op tijd', hun laatste stempel binnen.

Door zijn leeftijd gaat het schaatsen opa Dorus inmiddels niet meer zo gemakkelijk af. Een perfecte bocht lopen op de ijsbaan in Eindhoven of een mooie lange afzet maken op het recht stuk. Dorus zou het nog zo graag willen, maar het zit er niet meer in. Des te mooier zijn dan ook de herinneringen aan de drie tochten die hij samen met Jos reed.

De twee mannen delen de liefde en de passie voor het schaatsen en dan vooral voor de Elfstedentocht. Reden voor Nina om samen met Niels Kamerbeek een docu te maken over de twee: 'Onze Tocht'. De documentaire die zondag in première ging bij Omroep Brabant.

Jos noemt de magie van het natuurijs fantastisch. Als hij Dorus ziet, gaat het dan ook over maar één ding: die laatste tocht en dan vooral die laatste kilometers in het donker. Of er ooit nog een Elfstedentocht komt? De mannen hebben er een hard hoofd in. "Alleen als er een wonder gebeurt in de natuur", zegt Dorus.

En of Nina, die zelf dankzij het enthousiasme van haar opa ook is gaan schaatsen toen ze klein was, de Elfstedentocht dan zal rijden? "Dat zien we dan wel. Maar ik ben ook bang dat het nooit meer gebeurt", zegt ze met enige weemoed. Gelukkig heeft zij de verhalen van haar opa nog. En dat geldt inmiddels ook voor Niels met wie ze de docu maakte.

"Ik had er niks mee", zegt Niels. "Maar sinds ik Nina heb leren kennen en ik ook bij haar opa over de vloer kom, hoor ik alleen maar over de Elfstedentocht. Hij praat er met zoveel liefde en passie over." De docu moest er daarom volgens hem komen. "Juist omdat onze generatie de tocht nog nooit heeft meegemaakt", vult Nina hem aan.

Benieuwd naar het verhaal van Dorus en Jos, hun vriendschap en hun liefde voor de Tocht der Tochten? De docu 'Onze Tocht' is sinds zondag te bekijken via Brabant+.