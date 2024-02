Stoet Amerikaanse auto's en motoren als laatste eerbetoon aan 'Dikke Jack'

Tientallen motorrijders en automobilisten in Valkenswaard hebben zondagmiddag afscheid genomen van Jack Rombouts (64). Hij lijdt aan kanker en is niet meer te genezen. Zijn vrienden en leden van de American Bike Club organiseerden een afscheid waarbij ze met z'n allen in een stoet naar zijn huis reden. "Iedereen kent hem als dikke Jack, alleen dik is hij niet meer. Hij is in de afgelopen weken wel twintig kilo afgevallen."

Een laatste knuffel en een laatste kus voor zijn kameraden en motorvrienden, want binnenkort is de terminale Jack Rombouts er niet meer. "Dat is ook de reden dat we vandaag zijn afscheid hebben", zegt zijn neef Coos Claes. "We hebben dit drie dagen geleden pas geregeld, omdat Jack zo erg achteruit gaat." Het hoort allemaal bij zijn ziektebeeld. In januari is namelijk geconstateerd dat Rombouts kanker heeft en dat hij niet meer te genezen is. "We zaten met oud en nieuw bij hem thuis en hij had toen al zo'n last van zijn rug. Even later in het ziekenhuis blijkt het kanker te zijn en dat is wel even schrikken. Hij zou deze zomer 65 worden, maar dat gaat hij helaas niet meer halen", aldus Claes.

"Jack hield iedere auto en motor aan en maakte met iedereen een praatje."

Op de Markt in Valkenswaard stonden rond het middaguur tientallen motoren en auto's klaar om naar het huis van Jack te gaan, om hem een laatste eer te bewijzen. "Het was heel emotioneel. Jack gaat altijd naar meetings van de American Bike Club in Nederland en België en vandaag waren ze er allemaal voor hem", legt Claes uit. "Iedereen kent hem als dikke Jack, alleen dik is hij niet meer." De tocht zou na het huis van Jack eindigen in het Café de Bel in Valkenswaard, al heeft hij dat niet meer gehaald. "Jack was zo enthousiast en hield iedere auto en motor aan om een praatje te maken. Jack was echt kapot op het eind", laat zijn neef weten. "Hij heeft daardoor het café niet meer gehaald helaas." Een waardig afscheid dus en ook Jack zelf heeft er vrede mee. 'Het is wat het is', zei hij tegen zijn neef Coos. "Hij weet ook dat zijn einde eraan komt. En dat hij over een paar weken zijn leven gaat beëindigen", vult Coos aan.

Jack Rombouts neemt afscheid van iedereen (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Vrienden van Jack Rombouts nemen afscheid (foto: Rico Vogels/SQ Vision).