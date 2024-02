Kim Moelands (48) overleden: auteur zette de donorwet op de kaart

Auteur en journalist Kim Moelands is vrijdag op 48-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar echtgenoot zondag aan het ANP laten weten. Moelands, geboren in Goirle, leed aan taaislijmziekte en was jarenlang in de media voorvechter van de donorwet.

Door die wet worden mensen automatisch donor, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat iemand dit niet wil. De wet ging uiteindelijk in juli 2020 in. Moelands schreef in het verleden onder meer voor de LINDA. en andere magazines. In 2010 onderging de auteur zelf een dubbele longtransplantatie. Boek

De periode na de longtransplantatie en hoe vrij ze zich weer voelde dankzij de donor die haar organen had afgestaan, beschreef ze in de roman Grenzeloos. Ze ging daarna verder als thrillerauteur en won in 2015 met De vrouw in de spiegel de Hebban Award, de publieksprijs voor beste Nederlandstalige thriller. De thriller werd in 2016 door een jury genomineerd voor de Belgische thrillerprijs De Diamanten Kogel. Daarna schreef ze nog de psychologische roman Schaduwleven. Gezondheid achteruit

Ondanks de transplantatie ging haar gezondheid de laatste jaren achteruit. Mede door de uitbraak van corona begin 2020 leefde Moelands de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in Epe in Gelderland, waar zij ook overleed. De crematie is komende woensdag.