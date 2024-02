Grote zorgen over tekorten antibiotica voor kinderen: 'Een basisbehoefte'

Artsen en apotheken kunnen nog maar heel moeilijk aan antibiotica voor zieke kinderen en baby's komen. Dat is te lezen in het ED. Het tekort is heel naar en heel zorgelijk, zegt Ellen Huijbers. Zij is bestuurder van de Eindhovense organisatie Stroomz. Daaronder vallen 29 grootschalige huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in en rond Eindhoven.

Er zijn al langer tekorten aan medicijnen in Nederland. Eind vorig jaar was er in heel Nederland een tekort aan antibiotica voor volwassenen. Antibiotica is een basisbehoefte, benadrukt Huijbers in de krant. Bijna iedereen heeft het volgens haar gedurende zijn leven wel een keer nodig.

Onmisbaar

Antibiotica zijn onmisbaar bij de behandeling van ernstige bacteriële infecties, zoals longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Volwassenen en kinderen zijn zelden in staat om daarvan op eigen kracht te herstellen. Jonge kinderen, met name baby’s, moeten dit medicijn in vloeibare vorm krijgen.

Volgens Huijbers zijn de tekorten een gevolg van leveringsproblemen bij producenten in Azië, waar Nederland afhankelijk van is.

Ze schat in dat artsen en apothekers in de regio Eindhoven op dit moment een derde van hun werkdag bezig zijn om nog ergens medicatie vandaan te schrapen. Dat gaat volgens haar allemaal ten koste van gewone zorg. Artsen en apothekers in de regio voeren op dit moment intensief overleg over de huidige situatie. Landelijk is er overleg met Zorgverzekeraars Nederland.

Zo goedkoop mogelijk inkopen

Tot nu toe laat Den Haag de inkoop over aan zorgverzekeraars. Dat de medicijntekorten elk jaar groter worden, komt volgens Huijbers en Cees Dekkers van Service Apotheken mede doordat zij zo goedkoop mogelijk inkopen. Dat maakt de kosten laag en daarmee de zorgpremies laag. Om dezelfde reden stimuleren ze apothekers om zo min mogelijk in voorraad te hebben, legt Dekkers in de krant uit. Dat alles maakt volgens hem de keten kwetsbaar.

Als medicatie schaars wordt, leveren producenten volgens Dekkers liever aan andere landen in West-Europa, want die betalen beter.