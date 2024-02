Esther zit vast op cruiseschip vanwege angst voor cholera-uitbraak

Esther zit al dagen vast op het schip waarmee ze met haar gezin een mooie cruisetocht maakte van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad naar het eiland Mauritius, in de Indische Oceaan. Vanwege de angst voor een cholera-uitbraak aan boord ligt het schip Norwegian Dawn nu stil voor de kust van Mauritius, met drieduizend mensen aan boord. "Wij weten niks en dat is vervelend", zegt Esther vanaf het cruiseschip.

"De reis begon nog fantastisch", vertelt Esther maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Ze is eigenaresse van het Italiaanse restaurant Al Dente in Breda en is op een cruisetrip met haar gezin. "We zijn eerst in Zuid-Afrika geweest, in Stellenbosch. Dat was prachtig, daar zijn we een paar dagen geweest. We hebben mooie safari's gemaakt. In Kaapstad zijn we aan boord gegaan en toen begon het. Op Réunion - een eiland ten oosten van Mauritius - kwamen we niet aan wal."

Na een reeks gevallen van maag-darmziekten aan boord weigerden de plaatselijke autoriteiten het schip zondag te laten aanmeren in de haven van de hoofdstad Port Louis. Zuidelijk Afrika kampt met een van de ergste cholera-uitbraken in jaren.

Esther had niet meteen door wat er aan de hand was. "We kregen heel weinig informatie", legt Esther uit. "Het begint eigenlijk nu pas bij ons in te dalen. De rederij vertelt ons maar heel summier iets. Dat doen ze natuurlijk om te voorkomen dat de tweeduizend gasten in paniek raken."

Bij Réunion werd niets gezegd, alleen dat de autoriteiten geen toestemming gaven om van boord te gaan. Het schip ging door naar Mauritius maar ook daar mocht niemand aan wal. Pas in de ochtend werd duidelijk dat het te maken had met een uitbraak van cholera in Afrika. "Er moeten kweekjes worden opgestuurd en we mogen sowieso tot 27 februari niet van het schip. Misschien moeten we nog tien dagen extra in quarantaine. Dat is alles wat wij weten", aldus Esther.

Ze gaat ervan uit dat de mensen met cholerasymptomen wel in quarantaine zijn geplaatst. "Want iedereen die je hier ziet rondlopen, is in blakende gezondheid.