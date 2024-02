Een spookstraat met dichtgetimmerde huizen, tot ergernis van bewoners

De Rustenburgstraat in Eindhoven heeft wat weg van een Amerikaanse getto. Woningbouwvereniging Trudo heeft 22 verlaten huizen dicht laten timmeren uit veiligheidsoverwegingen. De huizen staan op de nominatie om gesloopt te worden, omdat ze niet meer aan de eisen van de moderne tijd zouden voldoen. Een aantal buurtbewoners vindt het allemaal maar niks.

Het is de bedoeling dat aan de Rustenburgstraat 44 huizen gesloopt worden en dat hier 89 sociale huurwoningen voor in de plaats komen. De oude huizen, uit 1947, zijn volgens de woningbouwvereniging technisch op. Na het indienen van de omgevingsvergunning hoopt Trudo halverwege dit jaar te kunnen starten met de realisatie van het nieuwbouwproject.

Bewoner Pierre Smulders blijft ondanks de sloop- en bouwplannen gewoon wonen in zijn oude huis aan de Rustenburgstraat. "Tja, ze zeggen: dit is niet meer modern. Maar ik heb met modern niets te maken. Ik ben 82 jaar oud, voor mij is dit groot genoeg, ik wil hier niet weg."

Dat zijn straat nu is verworden tot een soort spookstraat, neemt hij er maar bij. "Als je daarover praat, zeggen ze: meneer, ga dan verhuizen! Maar ik wil niet verhuizen."

Medebewoner Ruud Snel snapt wel dat Trudo iets nieuws wil bouwen op de plek van de huizen uit 1947. "In deze huizen zitten maar weinig bouwstaal. Als je op de muren klopt, hoor je hoe hol het is." Hij vindt het jammer om te zien hoe de buurt er nu uitziet. "Mensen hebben heel hun leven hier al gewoond en nu is dit inderdaad een soort spookstraat geworden. Het zogeheten afplanken van de huizen is desastreus om te zien. De Rustenburgstraat is de 'Onrustenburgstraat' geworden."

Ingehuurde sloopbedrijven zijn inmiddels begonnen met het leeghalen van de huizen waarvan de bewoners zijn vertrokken. De officiële beslissing over de sloop valt op 2 april.