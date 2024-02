Dit weer stemt niet vrolijk, maar de zon zit eraan te komen

Je moet nog even doorbijten, maar in de loop van deze week en volgende week wordt het steeds beter weer. "Dan krijgen we best veel zon'" Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Van het weer van deze maandag word je niet zo vrolijk", beaamt de weerman van Weerplaza. "Maar de rest van deze week is best wel okay. Vandaag is het regenachtig, zowel in de ochtend als de middag. In de middag neemt de regen wel geleidelijk af. Het is daarbij vrij fris. De temperatuur komt uit op zo'n 5 graden. Daarbij waait het en door die wind is het voor het gevoel amper boven nul graden."

"Dinsdag kan een beetje grijs beginnen, met wat mist of lage bewolking."

Maandagavond verloopt droog en 's nachts koelt het af richting het vriespunt. "Dinsdag kan een beetje grijs beginnen, met wat mist of lage bewolking. Vervolgens breekt geleidelijk de zon door en dan wordt het een graad of 8. Daarbij staat er dan nauwelijks wind. Heel anders dus dan deze maandag." Woensdag komen er nog een paar graden bij. "Ook dan is het droog, met zonneschijn. Dan wordt het 10 of 11 graden."

"Er zit best veel zon in de verwachting."