Willy en René vol vertrouwen: 'Feyenoord krijgt hier zondag dikke klop'

Het draaide even een paar weken wat minder soepel bij PSV maar intussen heeft de koploper van de Eredivisie de vorm terug die ze voor de winterstop etaleerde. PEC Zwolle kreeg thuis met 7-1 om de oren en dus kan PSV met alle vertrouwen toeleven naar de topper van zondag tegen Feyenoord. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof verwachten ook dan een overwinning van hun club. "Ze zullen Feyenoord willen opvreten", zegt René. "Ik denk dat Feyenoord hier dikke klop gaat krijgen."

Zo makkelijk als zaterdag in Zwolle zal het evenwel niet worden. : PEC speelde heel gedurfd", zegt clubicoon Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Dat kun je ook dom noemen inderdaad." Broer René constateert tevreden dat PSV weer net zo dominant is als in de laatste weken van 2023. "Ik vergelijk het met de uitwedstrijd tegen AZ toen PSV met 0-4 won. Ook de vleugelspitsen Lozano en Bakayoko beginnen weer in vorm te komen voor de belangrijke wedstrijden die gaan komen."

Vergelijking met 'Het Gouden Hoofd'.

De PSV'er die de meeste aandacht op zich vestigt, is aanvoerder Luuk de Jong. Door zijn drie goals in Zwolle is hij nu zelfs topscorer in de eredivisie. Willy en René trekken een mooie parallel met hun vroegere medespeler Ralf Edström, bijgenaamd het gouden hoofd. "Hij vormde een geweldige combinatie met Willy van der Kuylen", herinnert Willy zich. "Het was een genot om die naar die twee te kijken, vooral als we tegen Ajax speelden. de legendarische Barry Hulshoff van Ajax zei dan altijd: 'er staat geen maat op die lange, die is niet te stoppen.' En die kon toch ook aardig koppen" "Qua gouden hoofd zijn Edström en Luuk de Jong aardig aan elkaar gewaagd", vindt René "Luuk is ook echt een fenomeen, heel fijn dat hij bij ons voetbalt. Toen Edström kwam, vertelde trainer Rijvers dat hij een kopsterke spits was dus gooiden wij de ballen altijd hoog voor de pot. Maar toen bleek ineens dat hij ook nog kon voetballen.. Dat kon hij nog wat beter dan Luuk."

"Babadi kan bij PSV absolute topper worden."

een andere uitblinker bij PSV was zaterdag Isaac Babadi die nog altijd niet heeft bijgetekend bij PSV. "Als hij bij PSV blijft dan kan hij eenabsolute topper worden", weet Willy zeker. "Zo'n Arjen Robben kon ook al snel weer weg maar koos ervoor langer hier te blijven. Hij haalde de top en dat kan Babadi ook."" Het geduld van René is ondertussen wel op met het talent. "Als hij niet wil blijven dan is het einde oefening met die jongen. dan kunnen we hem ook zondag meesturen met de bus terug naar Rotterdam." Feyenoord wordt immers ook genoemd als nieuwe werkgever van Babadi, net als Ajax. "Naar Amsterdam zal hij wel niet willen", denkt René die refereert aan het beroerde spel van Ajax de laatste tijd. "Die wedtrijd in Noorwegen was zo schandalig slecht. Prinsesje Berhuis schiet er een bal in maar die zie je ook verder niet. Ik heb echt nog nooit een team zó slecht zien voetballen als Ajax afgelopen donderdag."