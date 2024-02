Maaike belt stad en land af voor flesje antibiotica: 'Nergens te krijgen'

Binnen acht uur veranderde Lieke (7) van een vrolijke meid in een kind dat het uitschreeuwde van de pijn. Nierbekkenontsteking, constateerde de huisarts en die schreef antibiotica voor. Bij de apotheek bleek dat van de twee voorgeschreven flesjes antibiotica er maar één beschikbaar was. "Ik kreeg het advies om zelf rond te gaan bellen bij apotheken", vertelt moeder Maaike Vaes. "Mensen willen meedenken, maar andere apotheken hebben de antibiotica ook niet", zegt apothekersassistente Judith van de Mosselaar van Service Apotheek Deltaweg in Helmond.

Maaike reed maandagochtend na haar doktersbezoek naar de apotheek in Someren om de medicijnen voor haar dochter op te halen. Maar daar ving ze bot. Ze kreeg wel het advies om zelf te gaan bellen. "Het tweede flesje antibiotica zou ik volgens de assistenten wel via andere apotheken kunnen krijgen. Dus niet!", vertelt Maaike.

"Geen enkele apotheek had het flesje antibiotica, alleen in Bakel en die bewaarde het voor de eigen patiënten. Daar keek ik van op. Is een 7-jarig kind in Bakel belangrijker dan een 7-jarig kind in Lierop? Ik was boos en ben gestopt met bellen."

Ze belt daarna wel nog met haar huisarts. "Woensdag moeten we terugkomen. De arts hoopt dat de kuur snel aanslaat. Anders kunnen we nog andere medicatie proberen. We leven toch in Nederland? Het is bizar dat ik twee uur moet gaan bellen om de medicijnen van mijn dochter te krijgen."