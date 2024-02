Auto belandt in tuin en mist huis op een haar na

Een vrouw is maandagochtend aan de Crusaatstede in Cuijk met haar auto in de tuin van de overburen beland. Dat gebeurde volgens onze 112-correspondent toen ze thuis weg wilde rijden en onwel werd. De auto ramde een hek en nam een struik mee. De gevel van het huis van de overburen werd niet geraakt.

De vrouw is na het ongeluk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zaten nog twee inzittenden. Zij raakten niet gewond.

Foto: SK-Media / SQ Vision.

