Vrouw geslagen en verkracht in auto op snelweg: 6 en 1 jaar cel geëist

Een gezellig nachtje stappen in Brussel eindigde in een nacht vol geweld, waarbij een jonge vrouw werd aangerand en een ander verkracht. En dat in een hard rijdende auto op de snelweg. De twee mannen (42 en 23) die hiervoor werden opgepakt, stonden maandag voor de rechtbank in Den Bosch en hoorden 6 en 1 jaar eisen. “Wat voor monsters hebben jullie moeders opgevoed?”, vroeg een van de vrouwen zich af.

Hatim van G. (42) uit Eindoven wordt door justitie gezien als de ‘meedogenloze machtswellusteling, die zich voordeed als een groot gangster’. Bosschenaar Faysal van E. (23) speelde een kleinere rol als chauffeur van de auto, maar greep ook niet in.

De helse nacht begon op zaterdagavond 22 oktober 2022. Drie jonge vrouwen (van 18 tot en met 21) hadden zin om na hun werk in een restaurant in Eindhoven flink op stap te gaan. Een van hen kende wel een vaste gast van het restaurant die wel wilde rijden. En zo vormde zich een groep van drie vrouwen en vier mannen die om half drie ‘s nachts naar een club in Brussel reden.

De heenweg was nog heel gezellig in de bomvolle Volkwagen Golf, maar in de club in Brussel sloeg de stemming al snel om. Waarom dat was, bleef vaag in de rechtszaal. Hatim wilde niks zeggen over de avond en ook Faysal deed er de hele zitting het zwijgen toe.

'Laten slapen'

De drie vrouwen hebben wel volop verklaard tegen de politie over de nacht die zo gezellig begon met veel drank en lachgas aan een eigen tafel in die club. Volgens hen mochten zij ineens niet meer dansen, omdat Hatim dat ‘hoerig’ vond. De vrouwen mochten ook hun telefoon niet meer gebruiken en niet meer alleen naar de wc. Als ze niet naar Hatim luisterden, zou hij ze ‘laten slapen’, zo zou hij steeds hebben gezegd. En ook dat hij een pistool bij zich had.

De stemming was eruit en in de vroege ochtend ging het gezelschap weer terug naar Eindhoven. De vrouwen werden door portiers van de club in de Golf geduwd. En op de weg terug ging het compleet mis. Bestuurder Faysal zat steeds aan een van de vrouwen naast hem. En achterin maakte Hatim het nog veel bonter. Hij had een van de vrouwen op schoot en likte en betastte haar waar hij maar kon. Ook schoof hij haar jurk omhoog en schoof haar slipje aan de kant. De vrouw was bont en blauw na de autorit en DNA van Hatim werd tot op haar onderbroek gevonden.

Ondertussen verbood hij de andere mensen te kijken. De twee andere vrouwen kregen een klap omdat ze dit toch deden. De vrouw bij hem op schoot durfde zich niet te verzetten, maar kreeg desondanks vele klappen en werd half gewurgd, terwijl hij haar in haar kruis betastte. Op een gegeven deed Hatim zelfs de deur van de hardrijdende auto open om haar uit de auto te duwen. Haar vriendinnen wisten dit maar net te voorkomen door haar aan haar haren naar binnen te trekken.

Rolstoel

Volgens Hatim kan er niks van het verhaal kloppen. Hij heeft sinds 2000 een dwarslaesie en is sindsdien aan een rolstoel gekluisterd. De beschuldiging dat hij bijvoorbeeld ook zijn penis in de vrouw heeft gestopt, kan dan ook helemaal niet kloppen. Volgens hem is er helemaal niets gebeurd. Hij wilde gewoon naar huis na een ongelukje met zijn katheter.

De jongste verdachte, Faysal, wilde geen enkele vraag van de rechters beantwoorden, maar langzaam aan ontstond er wel een beeld van de stapavond. Faysal reed en was ondergeschikt. Hatim was de oudere man, die ook wel ‘drugsdealer’ of ‘de paus’ werd genoemd. Hij bepaalde de sfeer op de avond in die club in Brussel en hij bepaalde wat de vrouwen wel of niet mochten. Faysal deed dat niet. Tegen hem werd een jaar cel en nog eens een half jaar voorwaardelijk geëist omdat hij in had moeten grijpen, maar dat niet deed.

Doodsbang

De vrouwen zijn tot op de dag van vandaag doodsbang voor Hatim, zo bleek uit hun verklaringen. Ze kijken nog altijd constant over hun schouder omdat Hatim ze met de dood zou hebben bedreigd als ze naar de politie zouden stappen. Maar, dat hebben de drie jonge vrouwen wel gedaan. Meteen toen ze op de vroege ochtend in Eindhoven uit de auto waren gezet, gingen ze naar de politie. Bedreigingen om hun verklaring in te trekken hebben ze naast zich neergelegd.

Ze willen koste wat kost dat deze mannen worden veroordeeld voor die helse nacht waarin ze zijn gegijzeld, mishandeld en verkracht. Het liefst zien ze ook dat de Eindhovenaar een locatieverbod krijgt om hen extra te beschermen.

Of de andere twee mannen die in de auto zaten, worden vervolgd, is niet duidelijk.

De uitspraak in deze zaak is op 26 maart.