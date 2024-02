Advocaat somber na conclusies fraudecommissie: 'Wordt niks mee gedaan'

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid die maandag in Den Haag zijn gepresenteerd zijn helder: “Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat terzijde geschoven. Daardoor zijn levens van mensen in de vernieling geraakt." De Tilburgse advocaat Jean-Louis van Os, die meer dan honderd slachtoffers van de toeslagenaffaire bijstaat, onderschrijft de bevindingen van de commissie, maar is tegelijkertijd somber. “Ik geef het je op een briefje dat er over een jaar niks mee is gebeurd en je hetzelfde rapport opnieuw kunt schrijven.”

Arnold Tankus Geschreven door

“Het rapport legt zeker de vinger op de zere plek en er zitten ook zeer capabele mensen in de commissie”, zegt de advocaat van het AdvocatenCollectief uit Tilburg. Zo zegt de commissie dat patronen nog steeds aanwezig zijn waardoor een volgend schandaal "zomaar weer kan gebeuren". Van Os onderschrijft dit volledig. “Dat klopt, er verandert niks. Er moet echt een knop om.” "De overheid is zich op gaan stellen als tegenstander van burgers", zei commissievoorzitter Van Nispen bij de presentatie van het rapport. "En het schokkende is dat het niet meer schokkend is".

"Het begint voor die mensen helemaal van voor af aan."

Van Os wijst erop dat 80 procent van de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog wacht op de afronding van hun zaak. “En het begint voor die mensen helemaal van voor af aan. Opnieuw moeten ze bewijzen dat ze onschuldig zijn, opnieuw worden er facturen en rekeningen gevraagd, opnieuw zijn er enorme wachttijden en moet het langs allerlei verschillende ambtenaren”, somt de advocaat op. “Terwijl ze door ministers en de politiek is beloofd dat ze juist van dit soort behandelingen af zouden zijn. Het is ondanks alle toezeggingen en beloftes gewoon dezelfde ellende. Dit is ook een van de redenen dat mensen de politiek de rug toe keren”, stelt de advocaat. Dat vindt de advocaat zelf ook een ‘trieste conclusie’. Volgens Van Os wordt er nog altijd vanuit ‘een ivoren toren’ wetgeving gemaakt. “Er worden weinig of geen praktijkjuristen betrokken waardoor je zwart-wit wetten krijgt.” Ook ontbreekt het volgens hem aan toezicht op de uitvoering. “Het kan wel van boven worden opgelegd, maar als niemand kijkt of het wel wordt uitgevoerd, schiet het niet op.” Volgens hem blijven ambtenaren naar de wet kijken en niet naar ‘de menselijke maat’. “Dus als de commissie zegt: dit kan zomaar weer gebeuren, dan geef ik ze groot gelijk.”

"Prima rapport, conclusies en aanbevelingen. Geen bal mee gedaan.”