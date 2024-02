Drie inbrekers opgepakt na strooptocht voor gereedschap en keukenapparatuur

In Den Bosch en Vlijmen zijn maandagochtend drie mannen aangehouden voor een serie inbraken bij meerdere bedrijven verspreid door heel Brabant. Het gaat om twee mannen van 44 en 66 jaar uit Den Bosch en een 50-jarige man uit Vlijmen. Zij zouden bij meerdere bedrijven groot gereedschap en keukenapparatuur hebben meegenomen.

De mannen sloegen toe bij bedrijven in Den Bosch, Uden, Eindhoven, Tilburg, Halsteren, Roosendaal, Oosterhout en Drunen. Die inbraken gebeurden van april vorig jaar tot zeer recent.

De politie kwam de inbrekers op het spoor dankzij een oplettende wijkagente in Tilburg. Haar viel op dat de dieven bij de inbraken in haar gebied op dezelfde manier te werk gingen en dezelfde auto’s gebruikten. Nadat zij in de politiesystemen dook, kwam ze erachter dat er met diezelfde auto's verspreid door de hele provincie inbraken werden gepleegd. De recherche startte een onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar de aanhouding van de drie mannen.

De politie heeft de woningen van de drie mannen doorzocht. Daarbij is gereedschap in beslag genomen dat vermoedelijk is gestolen. Ook doorzocht de politie een loods bij een bedrijfspand in Oss. Daar zijn valse kentekenplaten in beslag genomen. Ook vond de politie één van de auto’s die mogelijk bij de bedrijfsinbraken zijn gebruikt. De politie houdt er rekening mee dat het voertuig is gestolen.