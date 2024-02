Meisje (10) krijgt dickpics toegestuurd, rechter legt man (27) taakstraf op

Darius Z. (27) uit Valkenswaard heeft een werkstraf van 120 uur gekregen voor het versturen van dickpics naar een meisje van 10. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De man kreeg het ook voor elkaar dat het meisje hem ook naaktfoto’s ging sturen.

‘I love you’ en ‘je bent sexy’. Die berichten stuurde Darius Z. uit Valkenswaard naar een meisje van 10. En dat ging steeds verder, zo bleek tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch, twee weken geleden. Hij moest verantwoording afleggen over een heel duistere periode in zijn leven, toen hij als ‘Polly’ seksueel getint contact zocht met een meisje van nog maar 10 jaar oud.

Hij was in 2021 zwaar verslaafd aan cocaïne en alcohol, zo bleek, en nam het allemaal niet zo nauw. “Ik was toen obsessief op zoek naar aandacht van vrouwen”, vertelde hij. Maar een van zijn online ‘dates’ was een meisje van 10 uit België. Dat bleek niet meteen, omdat zij ook was ingelogd op een datingapp voor volwassenen. Maar dat bleek wel korte tijd later.

Snuiven

“Ik snoof mezelf kapot”, vertelde hij. “En als ik dan even nuchter was, dan wist ik wel dat het sekscontact met dat meisje fout was en wiste ik veel van die berichten. Maar ik had mezelf toen niet in de hand en vluchtte weer in de alcohol en drugs en dan ging ik weer in de fout.”

Het Belgische meisje werd niet alleen slachtoffer van Z. maar van meerdere mannen. Haar moeder merkte in de zomer van 2021 dat ze steeds stiller werd en zich terugtrok. Toen ze haar dochters telefoon controleerde, schrok ze van de sekschats met mannen en de seksueel getinte foto’s van haar dochter en van geslachtsdelen van de betrokken mannen.

De Belgische politie droeg de ontucht- en groomingzaak over aan de collega’s in Nederland. In april 2022 werd Darius Z. op zijn werk in Boxtel aangehouden. De man schrok daar wel van, maar het duurde nog een jaar voor hij stopte met zijn verslavingen.

Geleerd

Op de zitting presenteerde hij zich als een ander mens. Eentje die geleerd lijkt te hebben van zijn fouten. Hij is al 311 dagen clean en volgens eigen zeggen geen pedofiel. Het contact met het meisje was een grote fout, gaf hij keer op keer toe.

De opgelegde straf is dezelfde als de officier van justitie had geëist. Naast de werkstraf van 120 uur krijgt Z. ook nog eens 120 uur voorwaardelijke werkstaf, die hij moet uitvoeren als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat.

Geen celstraf

De rechtbank waardeert het dat Darius Z. eerlijk is geweest over wat hij heeft gedaan en dat hij zijn verslavingen heeft aangepakt. Hij is behandeld in een kliniek en woont nu in een safehouse waar goed in de gaten wordt gehouden dat hij geen terugval krijgt.

Omdat er voor een dergelijk vergrijp altijd een gevangenisstraf moet worden geëist, vroeg de officier van justitie om ook één dag cel op te leggen. Maar de rechtbank doet dat niet, omdat dat te veel administratieve rompslomp oplevert en geld kost. En een celstraf van een dag voegt ook niks toe, aldus de rechtbank.