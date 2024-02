Vrouw panikeert tijdens proefrit en rijdt 90-jarige dood, taakstraf geëist

Even een proefrit maken, ging in de zomer van 2022 gruwelijk mis. Een toen 61-jarige vrouw uit Berkel-Enschot reed tijdens die proefrit een 90-jarige fietser aan, die later in het ziekenhuis overleed. Voor de rechtbank in Breda vertelde de vrouw dinsdag dat ze in paniek raakte. “Waar is die rem?”

Totale paniek, die mooie zonnige 29 juli op de Ulvenhoutselaan in Breda. De man had net de Renault Captur, die ze even mochten proberen, in een parkeervak gezet om de vrouw ook te laten rijden. Ze wisselden van kant en toen de vrouw wilde gaan rijden, ging het meteen mis. De auto begon ineens te rijden, het fietspad op en de vrouw snapte niet wat er gebeurde. “Ik was verrast, de auto had nog niet moeten gaan rijden”, vertelde ze aan de rechters. De auto hobbelde het fietspad op en ging sneller rijden. De vrouw raakte in paniek en riep: “Waar is die rem?” Getuigen zagen dat de vrouw verstard en in paniek en met gestrekte armen achter het stuur zitten. De vrouw zag een auto op zich afkomen en stuurde naar links op het fietspad, waar op dat moment een 90-jarige fietser reed. Die kwam hard op de voorruit terecht, waarna de auto nog 200 meter doorreed voor die aan de andere kant van de weg eindelijk tot stilstand kwam.

"In zo’n nieuwe auto is alles anders."

De vrouw vertelde de politie gelijk na het ongeval dat ze het gaspedaal had ingetrapt in plaats van de rem en dat verklaarden getuigen ook. En dat werd de hoogbejaarde fietser fataal. Hij overleed een dag na het ongeluk in het ziekenhuis. De vrouw kon zich in de rechtszaal niet alles meer herinneren van het ongeluk. “Ik was wel even nerveus om in een nieuwe auto te gaan rijden”, vertelde ze. En misschien had ze ook op een rustiger plek een proefritje moeten gaan maken, erkende ze. “Ik reed wel eens in de automaat van mijn man, maar in zo’n nieuwe auto is alles anders. Ik had de handrem niet eens kunnen vinden. Ik weet ook niet eens meer hoe ik uiteindelijk ben gestopt.”

"Ik had hem graag nog wat jaren bij me willen hebben.”

De dochter van de overleden man heeft nog steeds veel verdriet van het overlijden van haar vader, zo vertelde ze aan de rechters. Ze had een foto van haar meegenomen om aan de aanwezigen te laten zien. “Hij was met z’n 90 jaar nog heel fit. Hij wandelde en fietste veel. Ik had hem graag nog wat jaren bij me willen hebben.”

"Mevrouw is op het fietspad blijven rijden en niet een tuin in."