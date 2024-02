Verslaafde jaagt met gestolen auto door stad: celstraf en behandeling

Een man van 43 uit Oss heeft vorig jaar november met een gestolen auto en onder invloed van alcohol en drugs het centrum van Nijmegen op stelten gezet. Hij zou hiervoor zwaar gestraft moeten worden. Maar, zo heeft de rechtbank in Arnhem bepaald, de man is zo verslaafd en hij heeft zoveel problemen dat het belangrijker is hem te laten behandelen.

Om deze reden kwam de man uit Oss er vanaf met een gevangenisstraf van 75 dagen en een rijontzegging van een half jaar.

Wanneer hij toch weer de fout ingaat, dan wacht hem nog eens 150 dagen de cel en is hij zijn rijbewijs een half jaar extra kwijt. Tijdens de proeftijd moet hij zich laten behandelen. Ook is hem opgedragen een boete van 400 euro te betalen.

In volle vaart vandoor

De man stal op 4 november 2023 een auto in het centrum van Nijmegen. Hij begon hiermee rond te rijden, terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs en geen geldig rijbewijs had. Nadat de politie de achtervolging had ingezet, ging hij er in volle vaart vandoor. Hij reed hierbij veel harder dan toegestaan en hield onvoldoende rechts, waardoor diverse ongelukken ontstonden.

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand tegen het hekwerk van een bedrijf. Daarna rende de man weg, waarna hij alsnog werd aangehouden.

Blikschade

Volgens de rechtbank is het alleen aan de oplettendheid van andere verkeersdeelnemers en het toeval te danken dat bij de botsingen alleen blikschade is ontstaan. De rechtbank wreef het de man ook aan dat hij al eens is veroordeeld voor het rijden onder invloed en autodiefstal. Desondanks ontsnapte de man aan een langere celstraf, omdat de rechter vindt dat hij moet worden behandeld.