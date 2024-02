ASML geeft bouw betaalbare huizen financieel zetje: 'Treintje gaat lopen'

ASML gaat de bouw van duizenden betaalbare woningen in de Brainportregio financieel steunen. Daar waar nieuwbouwprojecten zich stroperig voltrekken of zelfs vastlopen, zal de chipmachinefabrikant een zetje geven. De opmaat naar een versnelde bouwspurt start in Veldhoven, de thuisbasis van ASML. Samen met projectontwikkelaars worden dit jaar 130 huurappartementen opgetrokken. Woensdag zijn de handtekeningen gezet.

Door de enorme groei van ASML en het aantrekken van medewerkers uit het buitenland, is er in de regio een groot tekort aan betaalbare woningen. De 130 appartementen van het project Springplank zijn dan ook bedoeld voor mensen die niet bij ASML werken. “ASML is door de tijd snel gegroeid”, zegt projectleider Frieda Rikkers van ASML. “Die groei legt een druk op de woningmarkt in de hele regio. Niet alleen in Veldhoven, maar ook daarbuiten.”

Vorig jaar werd gesproken over de steun bij 500 woningen, maar ASML wil het nu veel grootser gaan aanpakken. “Er is behoefte aan duizenden betaalbare woningen waarvan wij weten dat we daar een ondersteunende rol in kunnen spelen. Als ik zeg duizenden en je ziet de grootte van dit project, zie je dat er nog heel wat moet gebeuren de komende tijd. We kijken op de termijn van tien tot vijftien jaar”, zegt hoofd maatschappelijke betrokkenheid Lucas van Grinsven van ASML.

Het is het begin van iets groots. “Het treintje begint nu te lopen. Dit is de eerste en er volgen er meer”, zegt Lucas van Grinsven van ASML.

“In de regio is er een groot tekort is aan betaalbare huisvesting. ASML is zeker niet de enige die groeit. In de hele technieksector in deze regio is er een flinke groei. Het tekort aan betaalbare woningen zorgt ervoor dat veel mensen in de problemen komen. We willen onze verantwoordelijkheid nemen. We willen ons steentje eraan bijdragen."

ASML heeft niet als doel om winst te maken en hoeft ook geen financiële tegenprestatie. Als het project bij oplevering verliesgevend is, neemt ASML een deel van het verlies op zich. Tot 1,84 miljoen euro wil ASML eventuele verliezen opvangen. Aan de andere kant: als de projectontwikkelaars BPD en Van Santvoort winst maken, gaat alles boven de tien procent naar hulporganisatie Brainport voor Elkaar.

ASML gaat zelf geen wijken bouwen. Ook gaat het bedrijf niet over de toewijzing van de appartementen. ASML steunt projectontwikkelaars, deze keer BPD en Van Santvoort. In Veldhoven gaat het om veertig appartementen voor sociale huur en negentig appartementen voor middenhuur. Daarnaast komt er een gemeenschapscentrum en moeten er 130 parkeerplaatsen komen. De bouwplannen aan de Van de Hulstlaan in Veldhoven dreigden eerder vast te lopen. Met de steun van ASML lukt het wel.